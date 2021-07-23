Роскосмос заявил, что Россия и США продолжат сотрудничество по космическим двигателям, несмотря на санкции

Москва, 19 июля. Российское космическое агентство Роскосмос заявило в понедельник, что поддержка правительством России диалога об экспорте российских ракетных двигателей в Соединенные Штаты позволит обеим сторонам поддерживать это взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на продолжающиеся санкции.

«Об одобрении Правительством РФ предложения Роскосмоса о проведении переговоров по подписанию контракта с заинтересованным заказчиком на поставку российских ракетных двигателей РД-181М производства НПО Энергомаш (дочернее предприятие Роскосмоса) в пользу американской компании Orbital Sciences LLC, позволит продолжить это взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области производства ракетных двигателей, несмотря на существующие санкции ».

В российском агентстве подчеркнули, что США смогут приобрести «надежные и не имеющие аналогов по своим характеристикам» ракетные двигатели для своих ракет-носителей.

«Партнеры НПО Энергомаш могут быть уверены в качественных и надежных российских двигателях. Роскосмос и НПО Энергомаш подтверждают свою репутацию надежного поставщика качественной, качественной продукции», – добавили в агентстве.

Роскосмос также отметил, что в США с 2015 года используются двигатели РД-181. Благодаря российскому двигателю ракета-носитель «Антарес» доставляет грузы на Международную космическую станцию. Все пуски с российскими двигателями РД-180 и РД-181 проходят успешно.

«Новый двигатель РД-181М, на который Роскосмос получил экспортную лицензию, знаменует следующий этап разработки РД-181. Его аналог, РД-191М, используемый в российских ракетах-носителях, будет оборудован пилотируемой версией« Ангары ». . Тяжелая космическая ракета А 5 Б ».

одобрение правительства

Ранее Москва поддержала переговоры о покупке российских двигателей РД-181М производства НПО Энергомаш для ООО «Орбитальные науки» после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В документе подчеркивается, что ракеты-носители «Антарес» с российскими двигателями не должны использоваться для пуска военной техники и что американская компания обязана принять меры по защите российских технологий.