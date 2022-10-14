Роскосмос и Фонд «Единство» отправляют в космос рисунки онкобольных на «Спутнике Скиф-Д»

Российская государственная космическая корпорация «Роскосмос» и фонд «Русское единство» отправят в космос рисунки онкобольных на «Sputnik Skid D», сообщила РИА Новости глава фонда «Единство» Алина Кузьменко.

ВАШИНГТОН (UrduPoint News/Sputnik – 14 октября 2022 г.) Российская государственная космическая корпорация «Роскосмос» и российская корпорация «Юнити» отправят в космос на спутнике «Скиф-Д» рисунки онкобольных, сообщила Sputnik президент Фонда «Единство» Алина Кузьменко.

«Рисунки 100 детей в возрасте от 2 до 17 лет, больных раком, размещены на пластинах, установленных внутри и на космическом корабле «Скиф-Д». Запуск спутника на орбиту планируется в конце октября. Из Восточного космодром», — сказал Кузьменко. «Проект «Спутник мечты» реализуется в рамках серии благотворительных космических арт-проектов для Госкорпорации «Роскосмос», ЮНИТИ и АО «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».

Кузьменко поделился, что десятки детей, нарисовавших свои мечты, а также их родители смогут воочию увидеть запуск ракеты. Визит проходит под наблюдением медицинского персонала, который будет сопровождать их на мероприятии.

«На листах плотной металлизированной бумаги, похожей на поверхность спутника, детские ручки рисуют домики, ракеты, космические пейзажи и домашних животных», — рассказала она. «Варя из Тулуна Иркутской области приглянулась сердцу, потому что мечтает стать кардиологом, Никита из Воронежа мечтает занять первое место в соревнованиях по борьбе, как только выйдет из больницы, а Часлав из Сербии мечтает о своей планете с домашними животными. ».

Кузьменко отметил, что в течение года, предшествующего запуску «Скиф-Д», коллектив Фонда во главе с космонавтом Сергеем Кодь-Сверчковым посетил детские онкологические отделения Иркутска, Тулона, Братска, Осоли-Сибирского, Екатеринбурга, Вийска, Воронежа, Липецка, Тамбова и Волгограда. . , Московская область, Белград (Сербия), Лусака (Замбия).

«Во время мастер-классов в больницах Сергей Код-Свершков рассказал о полете на Международную космическую станцию, своем пути к мечте и о том, что невозможное возможно, а художники и психологи помогли детям изобразить их мечты в цвете», — рассказала она. .

Арт-проект Dream Satellite — не первый проект в рамках сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос» и UNITY. С 2016 года на борт Международной космической станции отправлены два скафандра — «Победа» и «Мечтатель» с рисунками онкобольных детей из 23 городов и 10 стран.

«Уже шесть лет приходят хорошие новости из разных уголков мира, что дети, участвовавшие в проекте, разочаровались в жизни и верят, что космос им помог», — сказал Кузьменко. «Процесс рисования с космонавтами является своего рода «арт-терапией» и позволяет детям перейти от тяжелой терапии, а возможность отправить свои мечты в космос дает надежду на выздоровление».

Кузьменко пояснил, что фонд UNITY создает систему психосоциальной поддержки онкобольных на основе лучших мировых практик, адаптированных к российским реалиям.

Команда Фонда UNITY реализует программы поддержки онкобольных детей и взрослых как онлайн, так и офлайн в регионах России, а также в других странах.

Среди стран-партнеров, которые посетила команда, — США, Швейцария, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Армения, Замбия и Сербия. В России в рамках космических арт-проектов команда посетила 15 городов от Калининграда до Амура.