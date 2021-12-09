Роскосмос назначил потенциального космонавта для миссии Crew Dragon

Поскольку российское космическое агентство Роскосмос боролось за успешное прибытие двух космических туристов на Международную космическую станцию ​​в среду, было объявлено больше новостей о предстоящей миссии.

Что тебе нужно знать НАСА и SpaceX готовятся к запуску миссии Crew-5 осенью 2022 года

Первым полетом Анны Кекиной станет российский космонавт на космическом корабле Crew Dragon

В NASA публично не прокомментировали заявление Дмитрия Рогозина

В Twitter управляющий директор Роскосмоса д-р Дмитрий Рогозин объявил, что Анна Кикина, единственный активный космонавт в российской космической программе, может полететь на борту SpaceX Crew Dragon осенью 2022 года.

«Предполагается, что астронавт Анна Кикина совершит космическую миссию в 2022 году. Мы полагаем, что она может занять место на космическом корабле США, а мы, в свою очередь, отправим американского астронавта в космос с нашим Союзом в рамках программы обмена», — сказал Рогозин. в статус.

Это будет первый полет российского космонавта на борту американского космического корабля в эпоху коммерческого экипажа НАСА. еще в октябреРогозин сказал, что SpaceX «накопила достаточно опыта, чтобы представители нашего экипажа могли совершать полеты на своих космических кораблях».

«Наша очаровательная космическая леди имеет честь открыть программу обмена космическими полетами», — сказал он.

Миссия Crew-5 также станет первым космическим полетом к Кенине. Еще в марте Роскосмос объявил Партнерство с Mattel Создать куклу Барби в версии космонавта в рамках проекта. Проект Dream Gap.

«В детстве я никогда не мечтала стать космонавтом. Но если бы у меня была кукла Барби в качестве космонавта, идея стать космонавтом к тому времени, вероятно, пришла бы мне в голову», — сказала Кекина агентству.

Как отметил космический историк Роберт Перельман для своего сайта собирать пространствоПервая Барби в скафандре, «Мисс космонавт Барби» 1965 года, была создана по образцу астронавта Валентины Терешковой, первой женщины, полетевшей в космос.

Саманта Кристофоретти, астронавт ЕКА, который полетит в рамках миссии Crew-4 15 апреля 2022 года, а также является частью проекта Dream Gap.

Завершите миссию SpaceX Crew-5

Если он присоединится к Crew-5, Кикина будет работать с астронавтами НАСА Николь Мэн А также Джош Касада, которые были переведены с космического корабля Boeing Starliner на Crew Dragon еще в октябре.

Через несколько дней после этого сообщения НАСА Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило, что Доктор .. Коичи Ваката Он станет третьим участником команды Crew-5.

«Это будет мой пятый полет в космос после трех боев с космическими кораблями США в 1996, 2000 и 2009 годах и полета российского Союза в 2013 году. Этот предстоящий полет будет моим первым полетом на коммерческом космическом корабле», — сказал Ваката в статус. «Я в курсе замечательных достижений в космической сфере и ценю динамичную деятельность частного сектора на НОО».

JAXA представляет WAKATA Koichi Встраивать твит Он направляется к Международной космической станции на борту космического корабля Crew Dragon, запуск которого ожидается осенью 2022 года или позже. Это будет его пятый полет в космос (рекорд для всех японских космонавтов)! 🌒 pic.twitter.com/2bMxB7KyL7 — JAXA, Вашингтон, округ Колумбия (@jaxa_wdc) 12 октября 2021 г.



В ответ на запрос о комментарии от Spectrum News 13 представитель НАСА сделал следующее заявление:

НАСА и Роскосмос дорабатывают детали соглашения, по которому мы будем регулярно отправлять астронавтов и астронавтов на Международную космическую станцию ​​на борту космических кораблей друг друга. Параллельно с этим мы проведем необходимое обучение для работы комплексных бригад. Мы надеемся на продолжение международного сотрудничества на борту космической станции ».