Роскосмос планирует вывести на орбиту робота-космонавта в 2024 году — наука и космос

Дубай, 27 октября. / ТАСС /. Представитель Российского центра подготовки космонавтов сообщил ТАСС на полях Международного астронавтического конгресса в Дубае, что эксперимент на орбите российского космонавта-теледроида запланирован на 2024 год.

«Вскоре мы планируем эксперимент по доставке на орбиту голографического робота», — сказал он. Ориентировочно эксперимент намечен на 2024 год.

В конце марта 2021 года Android Technics подписала контракт с российским космическим агентством Роскосмос на разработку роботизированной системы нового поколения, предназначенной для выходов в открытый космос. Первый этап будет завершен в конце февраля 2022 года по изготовлению опытного образца научного оборудования для первого этапа испытаний. Техническая компания в настоящее время работает над созданием робота, его компонентов и протоколов стыковки для Международной космической станции.

72-й Международный астронавтический конгресс пройдет во Всемирном торговом центре Дубая под эгидой Международной астронавтической федерации с 25 по 29 октября. Конференция собрала руководителей космических агентств из разных стран, представителей космической отрасли, производителей оборудования, ученых, специализирующихся на космических проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих космических миссий.