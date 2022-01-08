Роскосмос предоставил самолет для доставки российских студентов с Байконура — Общество и культура

Москва, 7 января. В сообщении городской администрации говорится, что генеральный директор российской государственной космической компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подарил самолет для возвращения в Россию курсантов военных вузов, проводящих зимние каникулы в городе Байконур.

Дмитрий Олегович [Rogozin] Был предоставлен самолет для доставки курсантов городского военного вуза на зимние каникулы в Россию. В ближайшие дни будет организован рейс АЛРОСА, а 12 января самолет со специалистами РКК «Энергия». [company] Он должен прибыть, и все, кто в нем нуждается, смогут вылететь на территорию России».

В администрации города также отмечают, что Рогозин беспокоится о безопасности жителей Байконура и ежедневно следит за ситуацией в городе.

По словам главы администрации, на совещании в штабе особое внимание было уделено организации работы космодрома, доставке на Байконур специалистов из России, чтобы инженеры-испытатели могли приступить к работе с автомобилем «Прогресс МС-19» и Ракета-носитель «Союз 2.1» на следующей неделе».

2 января в нескольких городах Казахстана вспыхнули протесты, позже переросшие в массовые беспорядки и нападения на госучреждения. Сообщается о тысячах пострадавших, в том числе погибших. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, военному союзу бывших советских республик. Первые миротворческие подразделения уже приступили к выполнению своих обязанностей в Казахстане. В правительстве заявили, что в целом к ​​утру 7 января во всех регионах страны порядок наведен, а наиболее сложная ситуация сложилась в Алматы.