Роскосмос разработал алгоритм десятикратного увеличения скорости передачи спутниковых данных — Наука и космос

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новый алгоритм сжатия данных, разработанный «Российскими космическими системами» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), позволит увеличить скорость передачи спутниковых данных в десять раз, сообщил в среду «Роскосмос».

«Технология, которую разрабатывают «Российские космические системы», позволит увеличить объем передачи данных в 1,2–10 раз без изменения конструкции РСС. [Earth’s remote sensing satellites]», — говорится в сообщении Российского космического агентства.

Российские инженеры будут использовать специальный адаптивный математический алгоритм для архивирования данных спутниковых передач непосредственно на орбите, что существенно уменьшит размер передаваемого файла, уточнил Роскосмос.

«Данный алгоритм может быть внедрен в космические аппараты РСС, в том числе передающие на Землю большие массивы данных, такие как спутники «Ресурс» и «Кондор», так как наиболее перспективные результаты можно получить от технологии сжатия оптических изображений, на долю которых приходится наибольший объем передаваемых данных. и могут быть сжаты без потерь, цитирует пресс-служба начальника отдела цифрового/аналогового оборудования компании Александра Мордвинова.

В Роскосмосе заявили, что на сегодняшний день рабочие характеристики уже не могут быть улучшены традиционными методами, поскольку современные высокоскоростные радиолинии фактически достигли предела Шеннона (максимальная скорость, с которой данные могут передаваться по каналу связи при определенном уровне помех).