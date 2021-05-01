Роскосмос Роскосмос – Наука и космос

Москва, 29 апреля. / ТАСС /. Космический корабль “Прогресс МС-14” покинул орбиту и сгорел в атмосфере в четверг ночью, проведя на орбите более года. Согласно заявлению Роскосмоса, его негорючие части были захоронены в несудоходной части Тихого океана.

“Прогресс МС-14” покинул орбиту и больше не существует. Роскосмос сообщает, что не сгоревшие в атмосфере Земли фрагменты космического корабля упали примерно в 03:42 мск на «кладбище космических кораблей» в труднодоступном районе южной части Тихого океана.

Зона сброса негорючих элементов корабля находится в несудоходной зоне Тихого океана, примерно в 3150 километрах от Веллингтона и в 7390 километрах от города Сантьяго.

Космический корабль был удален из модуля “Звезда” Международной космической станции (МКС) в среду вечером. После этого он полетел самостоятельно. Во время долгого самостоятельного путешествия специалисты Ракетно-космической корпорации “Энергия” (входит в Роскосмос) испытывали новую систему управления положением на спуске с орбиты.

“Прогресс МС-14” установил новый рекорд продолжительности космических полетов для российского корабля-снабженца. Предыдущий рекорд в 337 суток был установлен на корабле “Прогресс М-17″, который провел в космосе 337 суток после доставки груза на орбитальную станцию ​​”Мир” в 1993 году.

“Прогресс-МС” – это семейство российских космических кораблей в разобранном виде, предназначенных для пополнения запасов орбитальных станций. Он используется для доставки различных грузов (например, топлива, научного оборудования, кислорода, воды и продуктов питания) на Международную космическую станцию ​​и для корректировки ее орбиты.