Роскосмос хочет, чтобы иностранные партнеры платили в рублях — EURACTIV.com

Российское космическое агентство заявило в среду (23 марта), что оно будет настаивать на том, чтобы его международные партнеры платили ему рубли, после того как президент Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать только рублевые платежи за поставки газа в «недружественные страны».

«Все наши зарубежные договоры мы также будем заключать в рублях», — цитирует официальное информационное агентство ТАСС главу космического агентства «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

За несколько часов до этого Путин объявил, что для поставок газа в «недружественные страны», в число которых входят все члены Евросоюза, будут приниматься только рубли.

Путин заявил, что Россия начнет продавать газ покупателям из ЕС за рубли Президент России Владимир Путин заявил в среду (23 марта), что Россия начнет продавать газ «недружественным» странам в рублях после того, как замораживание российских активов иностранными государствами подорвало доверие Москвы. К «недружественным» странам относятся 27 государств-членов Евросоюза.

Российский лидер также намекнул, что могут быть затронуты и другие статьи российского экспорта.

Путин ответил на заморозку активов России на Западе из-за ее нападения на Украину.

По мнению российского аналитика, просьба об оплате в рублях призвана помочь остановить свободное падение российской валюты.

На прошлой неделе Рогозин предупредил, что санкции Запада могут привести к падению Международной космической станции (МКС) из-за нарушения работы космического корабля, жизненно важного для удержания платформы на орбите.

Международная космическая станция, результат сотрудничества США, Канады, Японии, Европейского космического агентства и России, разделена на две части: американский орбитальный сегмент и российский орбитальный сегмент.

В настоящее время Международная космическая станция опирается на российскую двигательную установку для поддержания своей орбиты на высоте 400 км над уровнем моря, а американская часть отвечает за электроэнергию и системы жизнеобеспечения — взаимозависимость, которая была вплетена в проект с тех пор. его возникновение в 1990-х гг.

До недавнего времени космическое сотрудничество между Россией и странами Запада было одной из немногих сфер, которые не сильно пострадали от санкций, введенных против Москвы после аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году.

30 марта астронавт США Марк Ванде Хе, российские космонавты Антон Чкаплеров и Петр Добров должны вернуться на Землю с Международной космической станции на корабле «Союз».