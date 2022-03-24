Роскосмос хочет, чтобы иностранные партнеры платили в рублях на фоне жестких санкций | Новости мира

Российское космическое агентство заявило в среду, что будет настаивать на том, чтобы его международные партнеры оплачивали его в рублях, после того как президент Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать платежи только в рублях за поставки газа в «недружественные страны».

«Все наши зарубежные договоры мы также будем заключать в рублях», — цитирует официальное информационное агентство ТАСС главу космического агентства «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

А за несколько часов до этого Путин объявил, что за поставки газа в «недружественные страны», к которым относятся все члены Евросоюза, будут приниматься только рубли.

Российский лидер также намекнул, что могут быть затронуты и другие статьи российского экспорта.

Путин ответил на заморозку активов России на Западе из-за ее нападения на Украину.

На прошлой неделе Рогозин предупредил, что санкции Запада могут привести к падению Международной космической станции (МКС) из-за нарушения работы космического корабля, жизненно важного для удержания платформы на орбите.

Международная космическая станция, результат сотрудничества США, Канады, Японии, Европейского космического агентства и России, разделена на две части: американский орбитальный сегмент и российский орбитальный сегмент.

В настоящее время Международная космическая станция опирается на российскую двигательную установку для поддержания своей орбиты на высоте около 250 миль (400 км) над уровнем моря, а американская часть отвечает за электроэнергию и системы жизнеобеспечения — взаимозависимость, которая была вплетена в проект. с момента создания в 1990-х гг.

До недавнего времени космическое сотрудничество между Россией и странами Запада было одной из немногих сфер, которые не сильно пострадали от санкций, введенных против Москвы после аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году.

30 марта американские астронавты Марк Ванде Хе, российские космонавты Антон Чкаплеров и Петр Добров должны вернуться на Землю с Международной космической станции на борту космического корабля «Союз».