Роскошная яхта стоимостью 325 миллионов долларов, захваченная США, покидает Фиджи

Власти США конфисковали принадлежащую России роскошную яхту стоимостью 325 миллионов долларов и отплыли из порта Лаутока на Фиджи во вторник после того, как Верховный суд южно-тихоокеанской страны отменил мораторий, который отсрочил ее арест.

Главный судья Фиджи Камаль Кумар постановил, что шансы адвокатов защиты подать успешную апелляцию были «от нуля до очень малых». Он сказал, что Amadea высотой 348 футов «заплыл в воды Фиджи без какого-либо разрешения, скорее всего, чтобы избежать судебного преследования со стороны Соединенных Штатов».

ФБР связало яхту, на которой находится аквариум с омарами, бассейн и вертолетная площадка, с российским олигархом Сулейманом Каримовым. Марк Ламберт, заместитель помощника госсекретаря, выразил благодарность Фиджи за сотрудничество в поглощении.

«Это показывает важность нашего партнерства и наших отношений», — сказал Ламберт. «Мир высказался и сказал, что мы вместе будем преследовать эти активы».

Конфискация произошла на следующий день после того, как власти США предприняли попытку конфисковать самолет Boeing стоимостью 350 миллионов долларов, который российский олигарх Роман Абрамович считал одним из самых дорогих частных самолетов в мире.

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Россия заявляет, что открыла наземный маршрут между Россией и оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины. Сухопутный контакт был главной целью русского вторжения.

Фредди Шмид, генеральный директор Международной федерации лыжного спорта, объявил во вторник, что Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Кирилл Стримосов, заместитель начальника Гражданского военного управления Херсонской области, заявил, что, по его мнению, жители оккупированных территорий, скорее всего, решат присоединиться к Российской Федерации.

МИД России заявил, что ввел санкции в отношении 61 гражданина США «в ответ на постоянно ужесточающиеся санкции США в отношении российских политических и общественных деятелей, а также представителей местного бизнеса». В список вошли министр финансов Джанет Йеллен, министр энергетики Дженнифер Гранхольм и генеральный директор Netflix Рид Хастингс.

Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что санкции не смогли сдержать российское вторжение и что тупиковая ситуация в войне «не для нас». Зеленский, выступая в Глобальный конференц-зал Financial Times Конференция призвала к более дальнобойному оружию для борьбы с ракетными ударами России.

«Мы уступаем в оснащении, и поэтому не можем продвинуться вперед», — сказал он. Мы понесем больше потерь. И люди для меня на первом месте».

Зеленский также отказался говорить об уступке Украиной Крыма или Донбасса в рамках какой-либо мирной сделки. Он упрекнул правительства, которые могут проявлять нетерпение по поводу экономических последствий войны.

Они поддерживают Украину, но также рассматривают, что можно сделать, чтобы ослабить санкции, чтобы бизнес не пострадал», — сказал Зеленский.

Украина обратилась к Израилю с просьбой предоставить систему защиты «Железный купол»

Настоятельная просьба Украины о доступе к израильской системе противоракетной обороны «Железный купол» осталась без ответа, вероятно, из-за сложных отношений Израиля с Россией в Сирии. Система «Железный купол» предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности, выпущенных по Израилю. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук также раскритиковал Израиль за отказ в просьбе США от Германии поставить Украине противотанковые ракеты, лицензированные Израилем.

«Нам нужна помощь Израиля», — сказал Корничук. «Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен «Железный купол»… который позволит нам спасти наших гражданских женщин и детей от бомбардировок российских ракет».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала войны 24 февраля более 4200 мирных жителей были убиты и 5000 ранены. Агентство говорит, что фактические цифры могут быть намного выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, было задержано, и многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Агентство сообщило, что среди подтвержденных смертей 1617 мужчин, 1064 женщины, 100 девочек и 105 мальчиков, а также 67 детей и 1300 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Агентство заявило, что большинство жертв среди гражданского населения было вызвано «оружием взрывного действия широкого действия», в том числе обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня, ракетами и ударами с воздуха.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что российские войска сейчас оккупируют «важную» часть Донецкой и Луганской областей Донбасса. Шойгу также сообщил, что жилые кварталы Северодонецка захвачены, сейчас армия работает над контролем промзоны и близлежащих населенных пунктов.

Начальник Гражданского военного управления в Северодонецке Александр Стрюк заявил, что идут ожесточенные бои. Он сказал, что украинские силы сталкиваются с сильным артиллерийским огнем, но делают все возможное, чтобы защитить город. Северодонецк и Лисичанск — последние крупные города Луганска, избежавшие полной российской оккупации.

«В целом на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики», — сказал Шойгу.

Михайло Подолак, советник президента Украины Владимира Зеленского, во вторник заверил своих соотечественников, что Киев вернет себе все территории, которые в настоящее время находятся под контролем России, и призвал украинцев проявить терпение. Украина должна убедиться, что «каждая деревня, которую мы временно отдаем, а затем возвращаем, стоит русским большой крови» и истощает военные ресурсы России, сказал Подолак, и Подолак подчеркнул, что Украина все еще ждет от своих союзников новых вооружений.

«Пусть вас не пугает новость о том, что мы от чего-то отказались», — сказал Подоляк в коротком видеообращении во вторник. Понятно, что тактические маневры продолжаются. От чего-то отказываемся, что-то забираем».

Культурные центры в Киеве постепенно открываются. Театр на Подоле вновь открылся для публики, полностью иссякнувшей за выходные, а в последние недели вновь открылись кинотеатры и Национальная опера. Также открыт Национальный музей истории Украины, в новой экспозиции которого рассказывается о завоевании Киевщины русскими. Посетители могут увидеть технику и личные вещи, оставленные отступающими российскими солдатами, российские пропагандистские инструкции и материалы, остатки боеприпасов и фотографии опустошенных и разграбленных окрестных городов и сел, сделанные сотрудниками музея.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал: «Наши дети тоже должны понимать, в какое время они живут, что такое война. Но в то же время мы должны понимать, что жизнь продолжается. И культурная жизнь тому подтверждение».

Украина пополнила список высокопоставленных российских офицеров, погибших на войне, еще одним генералом. Российские государственные СМИ и украинская армия в понедельник подтвердили гибель генерал-майора Романа Кутузова во время боев в Донбассе, сообщает BBC. В Минобороны РФ не прокомментировали.

Александр Сладков, корреспондент государственного телеканала «Россия 1» в социальной сети Telegram, заявил, что Кутузов возглавлял силы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Сладков писал: «Генерал повел солдат в наступление, как будто полковников не хватало».

Украина нацелилась на высокопоставленных российских офицеров и заявила, что убила 12 человек, хотя некоторые из этих утверждений оспариваются. Би-би-си сообщила, что представители западной разведки подтвердили убийство по меньшей мере семи высокопоставленных руководителей.

Содействие: Ассошиэйтед Пресс