«Роснефть-Ойл»: и Минэкономразвития России подписали соглашение о сотрудничестве

«Роснефть» и Минэкономразвития России подписали соглашение о сотрудничестве в рамках 26-го Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр экономического развития России Максим Решетников.

В рамках соглашения стороны намерены продолжить сотрудничество по ряду направлений, включая поддержку внешнеэкономической деятельности компании за рубежом, разработку инициатив по совершенствованию таможенно-тарифной политики и регулирования инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий, а также определение мер противодействия незаконные штрафы.

Согласно соглашению стороны также планируют комплексно работать в сфере изменения климата и др.

Информационно-рекламный отдел

Роснефть

15 июня 2023 г.

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