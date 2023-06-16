«Роснефть-Ойл»: и Минэкономразвития России подписали соглашение о сотрудничестве

«Роснефть» и Минэкономразвития России подписали соглашение о сотрудничестве в рамках 26-го Петербургского международного экономического форума.
Подписи под документом поставили генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр экономического развития России Максим Решетников.
В рамках соглашения стороны намерены продолжить сотрудничество по ряду направлений, включая поддержку внешнеэкономической деятельности компании за рубежом, разработку инициатив по совершенствованию таможенно-тарифной политики и регулирования инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий, а также определение мер противодействия незаконные штрафы.
Согласно соглашению стороны также планируют комплексно работать в сфере изменения климата и др.
Информационно-рекламный отдел
Роснефть
15 июня 2023 г.
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