России запретили участвовать в Евровидении 2022 после вторжения в Украину

Реакция украинской красавицы на победу на Евровидении 2016 (Изображение: Reuters)

Ранее на этой неделе Европейский вещательный союз, который организует ежегодный конкурс песни «Евровидение», объявил, что Россия продолжит приветствовать «Евровидение» в мае следующего года, заявив, что «Конкурс песни «Евровидение» — это неполитическое культурное событие, которое объединяет нации и прославляет разнообразие посредством музыки. .» Однако ЕС также заявил: «Конечно, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией», а в пятницу было объявлено, что России теперь будет запрещено участвовать в EVSC 2022 после вторжения страны в Украину.

В новом заявлении Европейского вещательного союза говорится: «Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни одна российская работа не будет участвовать в конкурсе песни «Евровидение» в этом году. Решение было принято исполнительным советом EBU по рекомендации ранее сегодня Руководящий орган Евровидения Песня, референтная группа, основанная на правилах мероприятия и ценностях Европейского вещательного союза.Телевизионный комитет EBU также одобрил рекомендацию референтной группы.Решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентный кризис в Украине, включение российского участия в конкурсе этого года приведет к искажению репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU потребовалось некоторое время, чтобы провести широкие консультации среди своих членов. Европейский вещательный союз не является политическая организация вещателей, приверженных отстаиванию ценностей общественного служения. Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного соревнования, которые способствуют международному обмену и взаимопониманию. Оно объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене».

Отмена решения последовала за публикацией в четверг открытого письма Николая Черноцкого, президента UA:PBC (Национальное общественное радио Украины), адресованного президенту EBU Дельфин Эрнотт Конси. Сообщение прочитано частично:

«С начала российской агрессии против Украины вещательные компании EBU из Российской Федерации, включая Первый канал и ВГТРК, были рупором Кремля и главным инструментом финансируемой Россией политической пропаганды. , Вместо того, чтобы следовать ценностям EBU, он публикует Эти вещатели постоянно и систематически дезинформируют, нарушают журналистские стандарты, сеют враждебность и являются основным компонентом информационной войны правительства России против Украины и остального цивилизованного мира. …Кроме того, мы хотели бы подчеркнуть, что конкурс песни Евровидение был создан после войны Вторая мировая, чтобы объединить Европу, В свете этого участие России как агрессора и нарушителя международного права в Евровидении этого года подрывает саму идею конкурса.Обратите внимание, что участие России в конкурсе в этом году обеспечивает Всероссийская телерадиовещательная корпорация, инструмент власти Кремля в информационной войне против Украины и постоянно нарушающий журналистские стандарты, лежащие в основе общественной вещания. Исключение России из этого масштабного музыкального события было бы реакцией Решительное международное сообщество общественных вещателей о недопустимых агрессивных и противоправных действиях Российской Федерации и поддержке агрессивной политики агрессии, проводимой государственными вещателями страны. В настоящее время деятельность ГТРК, а также российского Первого канала расходится с идеей общественного вещания и медийной поддержки незаконных действий Кремля, угрожающих миру в Европе и Мир. Общие ценности и принципы общих вещателей членов Европейского вещательного союза — это не просто лозунги, поэтому мы ожидаем консенсуса и поддержки всех коллег-вещателей в этом вопросе».

История продолжается

Россия столкнулась с массовым осуждением за бомбардировки Украины, начавшиеся 24 февраля. Прежде чем Европейский вещательный союз официально отменил свое решение, финская общественная телекомпания Yle выступила с заявлением, в котором объявила, что Финляндия не будет участвовать в конкурсе, если Россия будет приглашена, а официальные лица в Латвия также попросила Европейский вещательный союз пересмотреть свое первоначальное решение.. Еще неизвестно, будет ли России запрещен въезд в ЕС полностью или только на EVSC 2022.

Это не первый случай в истории Евровидения, когда украинско-российские отношения оказываются в центре споров. В 2016 году артистку, представляющую Украину, Джамалу раскритиковали за то, что она исполнила «1944» — мощную авторскую песню о депортации крымских татар в 1940-х годах Иосифом Сталиным, вдохновленную ее душераздирающей историей жизни. Пра-прабабушка. Поскольку правила Евровидения запрещают песни, тексты которых могут быть истолкованы как содержащие «политическое содержание», некоторые российские политики, а также власти Крыма обвинили украинские власти в том, что они «воспользовались татарской трагедией, чтобы навязать европейским зрителям ложный образ предполагаемые притеснения татар в русском Крыму. Однако Джамале разрешили остаться в соревновании, и, к удивлению, она уже выиграла в том году с 534 очками, что на тот момент было рекордом. Поскольку каждый конкурс «Евровидение» проводится в стране чемпиона, когда «Евровидение-2017» проходило в Украине, Украина запретила въезд в страну российской участнице.

Совсем недавно, на прошлой неделе, бывшая украинская участница Евровидения Алина Баш была отстранена из-за обвинений в том, что она ездила в подконтрольный России Крым в 2015 году. в Украине.) Споры возникли всего через несколько дней после того, как Баш выиграла национальную номинацию Украины со своей песней «Тени забытых предков», которая, как и песня Джамалы, была об истории ее страны. 16 февраля было объявлено, что рэп-группа Kalush Orchestra, занявшая второе место в украинской квалификации, вместо этого примет участие в Евровидении 2022.

Манескин после победы на Евровидении-2021 (Фото: REUTERS/Perushka van de Woo)

Конкурс песни «Евровидение» был одной из самых популярных трансляций на планете с момента его запуска в 1956 году, и его аудитория в среднем составляет 200 миллионов человек в год. Однако осведомленность о Евровидении на данный момент находится на самом высоком уровне, особенно в Соединенных Штатах, из-за нескольких факторов. В 2020 году правописание Уилла Феррелла Конкурс песни Евровидение: История огня Сага имела огромный успех и была номинирована на премию Оскар за лучшую оригинальную песню; Итальянец Манескин, победитель прошлогоднего Евровидения, стал очень непростой сенсацией, попав в топ-15 в США и выступив Субботняя ночная жизнь; На 21 марта намечена премьера американской версии конкурса американской песни, организованной Келли Кларксон и Снуп Доггом.

66-й ежегодный конкурс песни «Евровидение» пройдет в Турине, Италия, 14 мая 2022 года.

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