России запретили участвовать в женском чемпионате Европы и ЧМ-2023

Россия была выбита из чемпионата Европы по футболу среди женщин этим летом и лишена возможности пройти квалификацию на ЧМ-2023 среди женщин в понедельник, что усугубило спортивную изоляцию, возникшую в результате вторжения страны в Украину.
УЕФА, руководящий орган европейского футбола, объявил о своем решении в понедельник. Помимо запрета сборной России на участие в двух крупнейших соревнованиях по женскому футболу, правление заявило, что отстранило все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления.
Российским клубам также запретили участвовать во всех турнирах УЕФА, включая Лигу чемпионов, самое богатое футбольное соревнование, в сезоне 2022/23.
Предыдущие санкции наиболее заметно применялись к российским мужским командам, выбив Россию из отборочного турнира чемпионата мира этого года в Катаре, когда ей нужно было всего две победы, чтобы заработать место на поле и выбить московский «Спартак» из турнира. Плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Россия пропустила два отборочных матча чемпионата мира в апреле из-за предыдущего запрета на участие своих команд, но УЕФА отложил решение об участии в чемпионате Европы среди женщин, открывшемся в июле в Англии. Теперь, когда приближается событие и несколько зарегистрированных стран заявляют, что они не будут играть против российской команды, у них остается немного вариантов.
Португалия заменит Россию на чемпионате Европы, заняв место в группе, в которую входят два претендента на турнир — Нидерланды и Швеция, а также Швейцария. Россия обыграла Португалию в плей-офф и вышла на турнир.
Несколько международных спортивных лиг и организаций исключили российских и российских спортсменов из соревнований после того, как страна вторглась в Украину в феврале, в таких разнообразных видах спорта, как теннис, футбол, автогонки и легкая атлетика. Это была Россия на прошлой неделе Лишен права проведения чемпионата мира по хоккею в следующем году.
Россия обязалась бороться с некоторыми санкциями против своих команд и спортсменов в Спортивном арбитражном суде в Швейцарии, органе, отвечающем за рассмотрение спортивных споров. (У нее почти дюжина жалоб Подать в суд Уже) и не все согласились с тотальным запретом российских спортсменов.
После того, как Уимблдон под давлением британского правительства подтвердил, что не допустит российских и белорусских игроков к участию в турнире по травяному теннису этим летом, руководящие органы мужского и женского туров выразили обеспокоенность по поводу этого решения.
ATP, которая проводит мужской тур, назвала этот вопрос «несправедливым» и заявила, что он «потенциально создает вредный прецедент для игры».
WTA, которая наблюдает за женским туром, заявила: «Отдельные спортсмены не должны подвергаться санкциям или запрету на участие в соревнованиях из-за того, кто они или из-за решений, принятых правительствами их стран. Дискриминация и решение сосредоточиться на такой дискриминации в отношении спортсменов, соревнующихся в одиночку. как личности, несправедливо и ни оправдано».
К критике в воскресенье присоединились Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
«Это не их вина, что происходит в этот момент войны», — сказал Надаль, 21-кратный победитель турнира Большого шлема в Испании, назвав некоторых пострадавших игроков «моими российскими коллегами, моими коллегами».
«Мне жаль их», — сказал Надаль. «Уимблдон только что принял решение. Правительство не заставляло их это делать».
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».