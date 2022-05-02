России запретили участвовать в женском чемпионате Европы и ЧМ-2023

Россия пропустила два отборочных матча чемпионата мира в апреле из-за предыдущего запрета на участие своих команд, но УЕФА отложил решение об участии в чемпионате Европы среди женщин, открывшемся в июле в Англии. Теперь, когда приближается событие и несколько зарегистрированных стран заявляют, что они не будут играть против российской команды, у них остается немного вариантов.

Португалия заменит Россию на чемпионате Европы, заняв место в группе, в которую входят два претендента на турнир — Нидерланды и Швеция, а также Швейцария. Россия обыграла Португалию в плей-офф и вышла на турнир.

Несколько международных спортивных лиг и организаций исключили российских и российских спортсменов из соревнований после того, как страна вторглась в Украину в феврале, в таких разнообразных видах спорта, как теннис, футбол, автогонки и легкая атлетика. Это была Россия на прошлой неделе Лишен права проведения чемпионата мира по хоккею в следующем году.

Россия обязалась бороться с некоторыми санкциями против своих команд и спортсменов в Спортивном арбитражном суде в Швейцарии, органе, отвечающем за рассмотрение спортивных споров. (У нее почти дюжина жалоб Подать в суд Уже) и не все согласились с тотальным запретом российских спортсменов.