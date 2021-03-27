России могут понадобиться новые станции для обработки данных со спутников Арктика – Science & Space

Москва, 24 марта. / ТАСС /. России может потребоваться несколько дополнительных наземных станций для приема информации со спутников “Арктика”, сообщил ТАСС во вторник заместитель начальника отдела разработки многоспектральных сканеров российской компании космических систем Юрий Жектин.
«Для стабильного потока информации с этих космических устройств нам может потребоваться построить несколько станций в более высоких широтах», – сказал он.
В настоящее время один из спутников «Арктика-М» передает данные с орбиты. Он добавил, что ученым предстоит проанализировать новые задачи и определить направление, в котором они будут развивать оборудование.
Ракета-носитель “Союз-2.1б” с первым спутником “Арктика-М” взлетела с космодрома Байконур 28 февраля в 09:55 мск. Примерно через девять минут после взлета разгонный блок ракеты-носителя «Фрегат» и спутник отделились от третьей ступени носителя. Ракета-носителю понадобилось более двух часов, чтобы вывести спутник на орбиту. Высокоэллиптическая космическая гидрологическая космическая система «Арктика-М» должна включать не менее двух спутников. Спутники «Арктика-М» обеспечат круглосуточный мониторинг в любых погодных условиях поверхности Земли и арктических морей, а также стабильную и надежную связь.