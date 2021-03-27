России могут понадобиться новые станции для обработки данных со спутников Арктика – Science & Space

«Для стабильного потока информации с этих космических устройств нам может потребоваться построить несколько станций в более высоких широтах», – сказал он.

Москва, 24 марта. / ТАСС /. России может потребоваться несколько дополнительных наземных станций для приема информации со спутников “Арктика”, сообщил ТАСС во вторник заместитель начальника отдела разработки многоспектральных сканеров российской компании космических систем Юрий Жектин.

В настоящее время один из спутников «Арктика-М» передает данные с орбиты. Он добавил, что ученым предстоит проанализировать новые задачи и определить направление, в котором они будут развивать оборудование.

Ракета-носитель “Союз-2.1б” с первым спутником “Арктика-М” взлетела с космодрома Байконур 28 февраля в 09:55 мск. Примерно через девять минут после взлета разгонный блок ракеты-носителя «Фрегат» и спутник отделились от третьей ступени носителя. Ракета-носителю понадобилось более двух часов, чтобы вывести спутник на орбиту. Высокоэллиптическая космическая гидрологическая космическая система «Арктика-М» должна включать не менее двух спутников. Спутники «Арктика-М» обеспечат круглосуточный мониторинг в любых погодных условиях поверхности Земли и арктических морей, а также стабильную и надежную связь.