России необходимо ежегодно инвестировать до 54 миллиардов долларов, чтобы сократить выбросы углекислого газа — cenbank

Промышленное здание, разрушенное в результате таяния вечной мерзлоты под его фундаментом, в городе Черский, Республика Саха (Якутия), Россия, 13 сентября 2021 года. REUTERS / Максим Шеметов

МОСКВА (Рейтер). План России по сокращению выбросов углекислого газа к 2050 году потребует инвестиций в размере от 1 триллиона до 4 триллионов рублей в год, заявил в четверг ЦБ.

Изменение климата представляет собой серьезную проблему для России, экономика которой сильно зависит от добычи нефти и газа, а также горнодобывающей промышленности. Часть этой инфраструктуры построена на вечная мерзлота, который подвержен воздействию высоких температур. Подробнее

Россия, занимающая четвертое место в мире по объему выбросов парниковых газов, будет использовать от 1% до 2% своего ВВП на сокращение чистых выбросов парниковых газов к 2050 году в основном сценарии, одобренном правительством.

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«Такие инвестиции потребуют активного финансирования со стороны российских банков и финансового сектора в целом», — говорится в отчете центрального банка о финансовой стабильности.

Центральный банк заявил, что, хотя банковский сектор России имеет достаточный капитал, «зеленые» предприятия могут столкнуться с трудностями при получении кредитов из-за высоких рисков, таких как недостаточная прозрачность.

Министерство экономики России предупредило, что к 2050 году Россия не станет экономикой с нулевым уровнем выбросов, и если она будет стремиться к достижению этой цели, она рискует потерять макроэкономическую стабильность и устойчивый рост.

В ЦБ заявили, что российские компании, чей бизнес негативно влияет на окружающую среду, уже начали внедрять принципы устойчивого развития, но их интеграция в глобальную климатическую повестку остается на низком уровне.

Эту ситуацию необходимо изменить, иначе (российский) финансовый сектор может столкнуться с высокими рисками в среднесрочной перспективе. «

(1 доллар = 74,6375 рубля).

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(Репортаж Елены Фабричной) Автор Андрей Остроч. Редакция Лизы Шумакер

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