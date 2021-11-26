России нужна сбалансированная позиция для прогресса в зеленой экономике — Лавров — Российская политика и дипломатия

Москва, 23 ноября. / ТАСС /. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник на Международном форуме Российской Федерации промышленников и предпринимателей, что России необходимо сформировать научно обоснованную позицию, извлекающую выгоду из прогресса в области зеленой экономики.

Министр сказал, что процесс глобального энергетического перехода в настоящее время сопровождается «зеленым переходом» мировой экономики. С другой стороны, он несет в себе риски и «уже возникающие риски так называемого зеленого протекционизма», но при этом стимулирует развитие России и других стран в правильном направлении.

«Важно использовать эту возможность, как говорится, очень разумно и своевременно, чтобы получить взвешенную позицию, научить ее обсуждать и активно продвигать как составную часть многосторонних дискуссий», — отметил Лавров.

«Мы продвигаем концепцию формирования многогранных и прозрачных правил в области регулирования климата и развития с низким уровнем выбросов. Мы намерены продвигаться вперед, активно участвуя в переговорах, посвященных разработке мер по сохранению окружающей среды, комфортной для жизни человека», — добавил он. старший дипломат.