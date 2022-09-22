России отстранили от участия в чемпионате мира по дзюдо 2022 года

Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в еще одном международном спортивном мероприятии из-за военных действий их стран в Украине.

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила в среду о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать в чемпионате мира по дзюдо 2022 года в следующем месяце в Узбекистане. это были новости объявить На официальном сайте IJF.

«Исполком Международной федерации дзюдо принял решение сегодня, 21 сентября 2022 года, с учетом текущих международных условий и в целях обеспечения защиты всех спортсменов-дзюдоистов не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях по дзюдо. до января 2023 года», — говорится в сообщении.

Решение о запрете российских и белорусских спортсменов представляет собой резкое изменение первоначального решения организации разрешить им соревноваться в качестве нейтральных спортсменов. На несколько месяцев российских и белорусских спортсменов допустили к турнирам, правда, под флагом Международной федерации дзюдо, а не под своим. Однако эта ситуация привела к тому, что украинские дзюдоисты бойкотировали этап Кубка мира в Монголии в июне, а затем пригрозили сделать то же самое на чемпионате мира, если российские спортсмены будут допущены к соревнованиям.

Выход России из чемпионата мира в следующем месяце может быть расценен как пощечина президенту России Владимиру Путину, который считает единоборства одним из своих любимых занятий.

Считается, что Путин, бывший обладатель черного пояса и чемпион по дзюдо, давно занимается этим видом спорта и является соавтором книги «Дзюдо: история, теория, практика». В 2008 году он выпустил обучающий DVD по дзюдо, чтобы отпраздновать свое 56-летие.

Путин также был почетным президентом IJF, пока его не остановила организация за вторжение в Украину.