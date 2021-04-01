России требуются телефоны и устройства с предустановленным российским программным обеспечением

Теперь действует новый российский закон, который требует, чтобы на устройствах было установлено российское программное обеспечение.

Его цель – позволить российским компаниям-разработчикам программного обеспечения конкурировать с иностранными компаниями.

Некоторые называют это «законом против Apple», хотя Apple выполнила это правило.

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В настоящее время Россия требует, чтобы все умные устройства в стране, включая смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры, были предварительно установлены с российским программным обеспечением, что некоторые местные жители назвали «законом против Apple».

Новое вступило в силу в четверг и применяется ко всем устройствам, приобретенным в стране с этого дня.

Рейтер отметил Россия видит в этом способ помочь российским компаниям-разработчикам программного обеспечения конкурировать с мировыми компаниями.

Правоохранитель добавил, что этот закон является проблемой для Apple, поскольку многие в стране описывают его как «закон против Apple».

Но в прошлом месяце Apple согласилась разрешить людям устанавливать российское программное обеспечение при настройке телефонов, сообщает Reuters.

Компания заявила, что будет предлагать пользователям приложения от российских разработчиков, когда они начнут активировать и настраивать свои новые телефоны, но сообщила, что все приложения проверяются на соответствие политике конфиденциальности и безопасности Apple.

Это означает, что пользователи смогут выбирать российские приложения перед иностранными при настройке своего устройства.

В последние годы Россия пытается подавить американские технологические компании в стране, усиливая зависимость страны от контролируемого государством «суверенного Интернета». В прошлом месяце Россия замедлила работу Твиттера в ответ на отказ компании удалить большую часть запрещенного контента, но это имело неприятные последствия, поскольку в конечном итоге были запрещены многие другие области. В том числе сайт Кремля.