Российская авиакосмическая компания обещает вовремя разработать ракету-носитель “Союз-5” – наука и космос

Самарра, 10 февраля. Дмитрий Баранов, генеральный директор ракетно-космического центра “Прогресс” (входит в состав госкорпорации Роскосмос), не сомневался, что справится с задачей создания ракеты-носителя “Союз-5” и выполнит работы в срок.

«Нет сомнений в том, что мы займемся программой и изготовим ракету. У нас налажено налаженное взаимодействие с ассоциированными компаниями, заключены контракты на все системы и внесены большие авансовые платежи: от 50% до 80%. В рамках экспериментальных проектных работ всем ассоциированным организациям были предоставлены все усовершенствования. Достигнуты успехи в отношении испытательных прототипов и трех летных моделей. [the launch date] Он не основан на ракете-носителе: Фонд планирует поставить его в 2023 году », – сказал генеральный директор.

Глава Прогресса сообщил, что ракета «Союз-5» стала крупнейшим проектом предприятия. Он добавил, что компания получила два прототипа двигателей для динамических и статических экспериментов на первой и второй ступенях.

«В марте, скорее всего, приедет делегация из Казахстана. Это будет связано с кораблем« Союз-5 », – сказал Баранов.

Как сообщает ТАСС, обновленное соглашение между правительствами Казахстана и России о строительстве комплекса Байтерек в космодроме Байконур определяет обязанности сторон по проекту, а также вывод объектов наземной космической инфраструктуры для «Зенита». -М стартовая площадка от стартовой площадки. Сдать и передать казахстанской стороне для продвижения.

В частности, казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры ракетно-космического комплекса «Байтерек» путем модернизации имеющейся космодрома «Зенит-М». Россия отвечает за разработку ракет-носителей “Союз-5” и “Союз-6” и планирует запускать их с этого комплекса. Первый запуск запланирован на четвертый квартал 2023 года.