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Российская авиация нанесла удар по конвою Вагнера, направлявшемуся в Москву, в то время как «гражданские лица принимают наемников» в Ростове

24 июня, 2023
Marfa Fedoroa

Группа Вагнера была встречена «с распростертыми объятиями» в Ростове-на-Дону «гражданскими лицами» после штурма российского военного штаба, отвечавшего за операции в войне на Украине.

Владимир Путин приказал нанести «российский авиаудар по колонне Вагнера» в субботу, когда был замечен взрыв, поразивший военную машину.

Под Воронежем военная колонна Вагнера подверглась бомбардировке на трассе М4, поскольку журналист Reuters сообщил, что видел бронетранспортеры и танк на платформе.

В ходе другого нападения наемники Вагнера «сбили три вертолета и попали в транспортный самолет» по пути в Москву.

Вагнер требует, чтобы «русская армия не вмешивалась» в их операцию В Москве полиция окружила штаб Вагнера.

Правительственные чиновники в городе Воронеже приказали жителям оставаться дома, а в Липецкой области возникли опасения по поводу безопасности, когда Вагнер приблизился к Москве.

Также в городе верный Путину ударный вертолет взорвал нефтебазу, вызвав мощный взрыв и густой черный дым в небе.

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