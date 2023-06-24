Российская авиация нанесла удар по конвою Вагнера, направлявшемуся в Москву, в то время как «гражданские лица принимают наемников» в Ростове

Группа Вагнера была встречена «с распростертыми объятиями» в Ростове-на-Дону «гражданскими лицами» после штурма российского военного штаба, отвечавшего за операции в войне на Украине.

Владимир Путин приказал нанести «российский авиаудар по колонне Вагнера» в субботу, когда был замечен взрыв, поразивший военную машину.

Под Воронежем военная колонна Вагнера подверглась бомбардировке на трассе М4, поскольку журналист Reuters сообщил, что видел бронетранспортеры и танк на платформе.

Удар российской авиации по колонне Вагнера на трассе М-4 в Воронежской области. pic.twitter.com/FJVSUMzEbD — Игорь Сушко (@igorsushko) 24 июня 2023 г.

В ходе другого нападения наемники Вагнера «сбили три вертолета и попали в транспортный самолет» по пути в Москву.

Еще один российский военный вертолет был сбит средствами ПВО ЧВК Вагнера. pic.twitter.com/PIFbPllbNJ — Игорь Сушко (@igorsushko) 24 июня 2023 г.

Вагнер требует, чтобы «русская армия не вмешивалась» в их операцию В Москве полиция окружила штаб Вагнера.

Правительственные чиновники в городе Воронеже приказали жителям оставаться дома, а в Липецкой области возникли опасения по поводу безопасности, когда Вагнер приблизился к Москве.

Горящая нефтебаза в Воронеже, Россия, теперь под контролем ЧВК Вагнера. pic.twitter.com/NuW2iBj6oO — Игорь Сушко (@igorsushko) 24 июня 2023 г.

Также в городе верный Путину ударный вертолет взорвал нефтебазу, вызвав мощный взрыв и густой черный дым в небе.