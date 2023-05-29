Российская авиация обстреляла авиабазу на западе Украины и нацелилась на Киев.

(Блумберг) — Россия разбомбила авиабазу на западе Украины, повредив пять самолетов и взлетно-посадочную полосу, и нанесла удар по столице страны во второй ракетно-беспилотной атаке за столько же дней.

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Спасатели работали над тушением пожара на авиабазе в Хмельницкой области, где пострадали склад горючего и военный склад, а также самолет и взлетно-посадочная полоса, сообщили в Telegram-канале акимата района.

Мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram, что ночью и утром в Киеве были слышны взрывы, поскольку ПВО отражала атаки беспилотников и ракет. Он сообщил, что одного человека доставили в больницу.

В этом месяце Россия усилила воздушные удары по военным объектам и инфраструктуре по всей стране, поскольку Украина готовит контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию, оккупированную силами вторжения.

Кличко сказал, что обломки перехваченной ракеты приземлились на двух автомагистралях в Киеве, а экстренные службы направлялись в центр города. Северное командование боевых действий сообщило в Telegram, что в Черниговской области также действовали средства ПВО.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил в Киеве, во время ночной атаки Украина сбила более 37 крылатых ракет и 30 беспилотников, почти все из которых были запущены Россией.

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