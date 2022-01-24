Российская агрессия вызывает страх в Украине, считает профессор Мичиганского университета

Колумбия, Миссури. (КМИЗ)

Напряженность между Россией и Украиной продолжает нарастать, поскольку Россия добивается уступок от Запада, в том числе того, что Украина не будет вступать в НАТО.

Россия сосредоточила силы на границе с Украиной, что, по словам наблюдателей, является частью усилий России по удержанию меньшей страны на своей орбите и вдали от прочных связей с Западной Европой. Россия неоднократно отрицала планы вторжения в Украину, но, по оценкам, около 100 000 ее солдат размещены у границ Украины.

Оксана Замора, украинский профессор, которая провела шесть месяцев в Университете Миссури в 2018 году в рамках программы обмена преподавателями, сказала, что напряженность повторяет ситуацию 2014 года, когда Россия вторглась в Крым.

Описывая сегодняшнюю Украину, она сказала: «Я бы сказала, что это 2014 год, но это еще более ужасно». «Потому что в 2014 году было действительно сложно понять, как такое могло произойти… но потом это случилось, и тогда люди начали понимать, что на самом деле нет ничего невозможного, особенно когда за рулем жадный человек», — сказал Замора о России. процедуры.

Государственный секретарь Энтони Блинкен Раздутое его предупреждение о российском вторжении из Украины в воскресенье, заявив, что ввод «одной дополнительной российской силы» в Украину «агрессивным образом» приведет к жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Президент Джо Байден заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что «незначительное вторжение» может не привести к такой же реакции со стороны НАТО, как вторжение. Позже Байден пояснил, что любой российский солдат, пересекающий украинскую границу, будет считаться вторжением и будет встречен резким и единодушным ответом.

Некоторые сенаторы-республиканцы считают, что администрация Байдена должна немедленно ввести ряд санкций против российских чиновников, чтобы предотвратить вторжение в Украину.

Первый язык Заморы — русский, но она также говорит по-украински. Родилась и выросла в Украине, в семье имеет русские и украинские корни, но говорит, что она «типичная украинка».

Замора заявил, что напряженность среди граждан Украины растет. Она сказала, что, хотя большинство из них, похоже, поддерживают нынешнего президента и его приверженность Европе, а не России, другие недовольны экономическим развитием.

Замора сказал, что украинцы нервничают.

«Психологически ужасно жить здесь сейчас», — сказала она. «Вы понимаете, что это красивая страна с хорошими людьми, у них большие ресурсы, и если вы работаете в большой интеллектуальной сфере, как я, и анализируете экономические данные, вы понимаете, что в этой стране есть потенциал, если вы работаете так, таких студентов, как я, вы видите, что у молодежи в этой стране есть потенциал».

Она рассказала, что многие украинцы, в том числе и она, столкнулись с тем, что все, что они знают и любят, могут отнять в любой момент.

«Людям начинает нравиться быть украинцем, гордиться этим, а потом понимать, что в любой момент можно встать или убежать. Знаете, отпустить все, что вложил, все, что знаешь и любишь, можно забрать», — сказал Замора.

На прошлой неделе Замора сказала, что она и ее друзья начали собирать аварийный рюкзак на случай, если им понадобится уйти.

«Вы понимаете, что можете… оставить части себя, своих друзей и семью, не у всех есть машины, поэтому не все могут сбежать. Вы с болью думаете о своих друзьях и семье, как вы собираетесь их спасти или сможете ли вы спасти себя, Замора.

Замора сказала, что она и граждане Украины надеются на поддержку всего мира.

Замора сказала, что, по ее мнению, украинский народ встанет и будет сражаться, если Россия вторгнется в страну, но сказала, что есть беспокойство за таких людей, как она, и других, которые не могут сражаться. Что с ними могло случиться в этот момент, по ее словам, большой вопрос.

Замора дала понять, что не планирует уходить и никого не знает. Она сказала, что глубокие корни связывают ее с местом, где она родилась.

«Можно было легко уйти, продать квартиру и уехать, но у большинства из нас здесь родственные связи и исторические связи», — сказала она. «Для американцев нормально путешествовать, начинать в одном городе, ехать в другой и еще куда-то. Украинцы другие, мы физически и ментально связаны с местом, где родились».

Замора сказал, что Украина должна сосредоточиться на более глубоких вещах, таких как изменение климата и здравоохранение, а не на войне и российской политике.

По словам Стивена Квакенбуша, адъюнкт-профессора политологии Школы государственного управления и связей с общественностью Университета Миссури, в значительной степени напряженность связана с желанием президента России Владимира Путина восстановить власть в Советском Союзе.

«Путин хочет восстановить российскую гегемонию над всеми, знаете ли, республиками бывшего Советского Союза», — сказал Квакенбуш.

Квакенбуш сказал, что большая часть нынешнего противостояния связана с тем, что произошло в Крыму в 2014 году, когда Россия вторглась на полуостров, а затем аннексировала его. Представители разведки говорят, что Россия также поддерживает сепаратистов в Донбассе на востоке Украины.

Квакенбуш заявил, что Путин выдвигал нелепые требования к Украине. Но Квакенбуш сказал, что, по его мнению, российские войска на границе с Украиной — это демонстрация силы, а не обязательно гарантия войны.

«Я имею в виду, что это то, что вы могли бы сделать при подготовке к вторжению, но это также и демонстрация силы», — сказал Квакенбуш. «Итак, вы надеетесь, что это приведет к тому, что другая сторона сдастся и отступит перед лицом демонстрации силы».