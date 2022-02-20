Российская агрессия против Украины продвигается вперед, но войну еще можно предотвратить, считает Блинкен

Выступая в программе CNN State of the Union в воскресенье, Блинкен сказал: «Как мы описали, происходит все, что ведет к настоящему вторжению.

Министерство обороны Украины в субботу сообщило о более чем 100 нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины, и обстрелы продолжались до воскресенья, в то время как российские войска собираются возобновить предполагаемые военные учения в Беларуси.

Блинкен сказал Дане Баш из CNN, что продление учений было еще одним признаком российского вторжения после проведенных на этой неделе операций под чужим флагом и сосредоточения более 150 000 российских военнослужащих на границе с Украиной.

«Теперь они оправдывают продолжение «учений», которые, по их словам, закончатся, и бесконечно продолжаются цитаты о ситуации на востоке Украины — ситуацию, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность», — сказал Блинген.

Однако Блинген заявил, что Соединенные Штаты продолжат попытки найти последний дипломатический путь. Он сказал, что президент Джо Байден готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным «в любое время и в любой форме», что поможет предотвратить войну. Оккупировать Украину. «Мы считаем, что это решение принял президент Путин, но на самом деле, пока не катятся танки и не летают самолеты, мы будем использовать любую возможность и каждую минуту, чтобы посмотреть, сможет ли дипломатия остановить президента Путина от продвижения вперед», — сказал Блинген. Сказал. Президент Украины Владимир Желенский в субботу находился в Германии, где встретился с вице-президентом Камалой Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Желенский подчеркнул, что США и Европе не следует ждать введения санкций против России, утверждая, что они не помогут Украине только в том случае, если Украина уже призвала к вторжению. В воскресенье Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не хотят вводить санкции заранее, потому что это «позволит им попытаться спланировать действия против России». READ Почему Путин ненавидит Украину? Что говорят эксперты «В первую очередь санкции были направлены на то, чтобы не дать России начать войну», — сказал он. «Как только вы активируете их, этот блок исчезнет, ​​и мы будем пытаться делать это до последней минуты, пока не попытаемся привнести в это превентивный эффект». Блинген сказал, что если Путин продолжит вторжение, станет ясно, что Соединенные Штаты и НАТО «собираются очень жестко свергнуть его и Россию». На вопрос, можно ли обмануть Путина, Блинкен сказал: «Шанс есть всегда, но каждый знак, который мы видели, каждый его шаг, следовал за игрой, которую мы сделали, чтобы увидеть мир перед Соединенными Штатами. Совет Безопасности Наций, он следит за сценарий». «Все, что мы видим, это то, что это очень серьезно и говорит о том, что мы находимся на грани вторжения», — добавил он. Но у Путина все еще есть варианты, если он хочет заняться дипломатией дипломатическим путем, заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Мы выдвинули серьезные предложения. Например, мы говорили об изменении масштабов и масштабов некоторых наших учений в Европе. Мы готовы говорить об ударных ракетных возможностях в Европе. Конечно, господин Путин… серьезно», — сказал Кирби Fox. Он также внес ясность в вопрос о членстве Украины в НАТО, впрочем, «вопрос для Украины и НАТО». «Тогда нам просто стало известно, что г-н Путин не может просто наложить вето или принять решение за себя», — сказал он. Маргарет Бреннан из Blinken CBS заявила в воскресенье, что Соединенные Штаты не одобрят передачу Крыма или любой другой части восточной Украины России, чтобы избежать войны. На вопрос «Лицом к нации», будут ли Соединенные Штаты использовать эту тактику в качестве дипломатического средства, чтобы избежать крупной войны, госсекретарь ответил «нет». READ Россия атакует опорные пункты Исламского государства в Сирии Тем временем президент Финляндии Саули Ниинистё, который граничит с Россией, в воскресенье в частном интервью сказал Bash, что Путин «вел себя так, что его было слишком трудно предсказать». «Другого человека действительно, глубоко, очень трудно сказать и определить. Но пока что очень трудно предсказать, но я скажу, что он действовал преднамеренно, то есть таким образом, который ведет себя так, потому что это сбивает с толку окружающей среды», — сказал Нинисто. Поскольку российские войска продолжают концентрироваться на границе с Украиной, Блинкен должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Европе в эти выходные, чтобы обсудить, что может стать еще одним раундом дипломатических переговоров. Но Блинген сказал, что встреча будет остановлена ​​в случае вторжения. «Все зависит от того, что Россия сделает в ближайшие дни», — сказал он. «Если он не вторгнется, я сделаю это».

Люстра Тряпка CNN, Жасмин Райт, Сара Фордински и Манвина Сури внесли свой вклад в отчет.