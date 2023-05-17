Наталья Арно (.)

Глава российской продемократической организации заявила, что, по ее мнению, ее отравили, возможно, А. Нервно-паралитический газ.

Наталья Арно сказала, что во время поездки в Европу у нее появились «странные симптомы», и она проснулась в 5 утра следующего дня от «сильных болей».

Глава американского фонда «Свободная Россия» заявила, что решила перенести следующую драку на мыгде она выздоравливала.

Г-жа Арно написала в своем посте в Facebook: «Есть подозрение, что во время моей недавней поездки в Европу я была отравлена, возможно, каким-то нервно-паралитическим веществом, и это расследовалось одной (или даже одной) западной разведывательной службой».

«У меня все еще есть симптомы невропатии, но в целом я чувствую себя намного лучше».

Г-жа Арно сказала, что обнаружила дверь своего гостиничного номера открытой после того, как вернулась с собраний во втором городе своей поездки, и что она почувствовала «странный и резкий» запах, когда вошла.

В ночь аварии в начале мая она сказала, что почувствовала «странность», перешедшую в «острую» боль.

Через две недели, по ее словам, ее симптомы улучшились, но еще не исчезли полностью.

«Я хотела предупредить нашу антивоенную, продемократическую русскую общину в изгнании, чтобы мы не теряли бдительности», — сказала она.

«Они не смогут нас запугать и заставить замолчать — враг опасен, агрессивен и преступен, и мы это прекрасно знаем».

В 2018 году бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери, графство Уилтшир.

Полицейский Ник Бейли также был отравлен вместе с двумя представителями общественности, Чарли Роули и Доном Стерджессом. Позже миссис Стерджесс умирает.

В августе 2020 года российский диссидент и антикоррупционный активист Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из «Новичка», что привело к его госпитализации в тяжелом состоянии.

46-летний мужчина в настоящее время отбывает одновременные 11,5-летние сроки за мошенничество и неуважение к суду в России — по обвинениям, которые, по его словам, были сфабрикованы, чтобы не допустить его к общественной жизни.