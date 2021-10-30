Российская актриса готовится к запуску в первый фильм, снятый в космос.

Актриса и режиссер готовятся к полету на Международную космическую станцию ​​(МКС) во вторник, поскольку Россия стремится набрать символические очки против американских соперников, сняв свой первый фильм на орбите.

37-летнюю российскую актрису Юлию Пересильд и 38-летнего режиссера Клима Чебенко будут сопровождать ветеран-космонавт Антон Шкаплеров. Старт трио запланирован на 08:55 по Гринвичу с российской космической базы в Байконуре, Казахстан.

У них будет 12 дней на то, чтобы снять космические эпизоды из фильма, который сейчас называется «Вызов» – фильма с нераскрытым бюджетом, в котором будет показан доктор, чья миссия – спасти космонавта.

Режиссер и актриса расслабились на пресс-конференции в понедельник.

Чебенко, который будет управлять камерой, гримом и светом в ограниченном пространстве российской части Международной космической станции, сказал, что первый полнометражный фильм в космосе будет «экспериментом».

«Мне не к кому обратиться за советом. У меня нет фотографов, которые спрашивали бы меня, как снимать при оконном свете», – сказал он.

Роскосмос пытается восстановить свою репутацию

Россия стремится опередить своего конкурента, США, в этой менее изученной части космической гонки – создании фильмов в космосе.

Но это далеко не первая техническая поездка, она должна позволить Москве набрать очки против Соединенных Штатов на фоне обострения напряженности.

Фильм может помочь восстановить репутацию российского космического агентства Роскосмос, запятнанную коррупционными скандалами, серийными неудачами и потерей прибыльной монополии на пилотируемые полеты на Международную космическую станцию ​​благодаря SpaceX Илона Маска.

Политолог Константин Калачев заявил AFP, что задача российского космического агентства «Роскосмос» – «победить NASA и Space X» и «отвлечь внимание от его проблем».

Российское агентство неожиданно раскрыло свой кинопроект в прошлом году после того, как стало известно, что актер Том Круз, звезда саги «Миссия невыполнима», объявил, что будет сниматься на Международной космической станции.

Хотя изображения всегда сопровождали миссии в космос, от первых шагов на Луне в 1969 году до сообщений в социальных сетях французского астронавта Томаса Песке, художественный фильм никогда не снимался на орбите.

Двое впервые космических путешественников, два деятеля российской киноиндустрии, прошли быстрое обучение, чтобы научиться выдерживать резкое ускорение при запуске или перемещении в условиях невесомости.

О важности этого проекта для России свидетельствует тот факт, что продюсеры фильма – директор Роскосмоса, бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст.

Последний организовал некоторые из величайших моментов эпохи Владимира Путина: военные парады, президентские инвестиции и празднование Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

В апреле, в 60-ю годовщину первого полета человека в космос Юрия Гагарина, символической победы Советского Союза над Соединенными Штатами в разгар холодной войны, Путин заявил, что Россия должна оставаться великой космической державой.

Таким образом, страна намерена присоединиться к гонке космического туризма, которая в последние месяцы ускорилась благодаря полетам американских и британских миллиардеров Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

В декабре планируется запуск японского миллиардера в космос.