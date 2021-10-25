Российская актриса и кинорежиссер благополучно вернулась с Международной космической станции

Россия стала первой страной, разместившей на Международной космической станции актера и режиссера в качестве оператора для съемок художественного фильма. Актриса Юлия Пересильд, она и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю на борту капсулы “Союз” под управлением космонавта Олега Новицкого. Астронавты успешно вернулись на Землю и после приземления сняли несколько дополнительных сцен в конце фильма.

Возвращение Новицки ознаменовало конец 191 человека на борту Международной космической станции. Это также часть фильм Поиграйте в пациента во время стрельбы на космической станции. Он также сыграл роль в финальных сценах, снятых на земле после приземления. В отчетах говорится, что он был терпелив и отработал несколько кадров, прежде чем съемки прекратились.

Трио было в хорошей форме и могло комфортно разговаривать с экипажем поддержки после приземления. Перед съемками заключительных сцен фильма их отвели в медицинскую палатку для типичного послеполетного медицинского осмотра. После завершения съемок и проверки состояния здоровья космонавтов отправили в Караганду, чтобы сесть на самолет обратно в Звездный городок.

Режиссер и актриса вылетели на Международную космическую станцию ​​5 октября на космическом корабле “Союз МС-19” под управлением космонавта Антона Шкаплерова. По прибытии в состав экипажа, уже находившегося на борту Международной космической станции, входили астронавт Петр Дубров, астронавт ЕКА Томас Бискет, японский астронавт Акихико Хошиед, астронавт НАСА Меган Макартур, Марк Ванде Хи и Шейн Кимбра.

Дубров и Ванди Хи могут провести больше времени на борту Международной космической станции. Оба проведут в космосе 355 дней, прежде чем вернутся на Землю в конце марта. Дуэт вернется на Землю на борту космического корабля “Союз МС-19 / 65С”.