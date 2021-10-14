Российская актриса и режиссер снимает большую часть съемок проекта Space Challenge для фильма Space Movies – Science & Space.

Москва, 14 октября. В заявлении Роскосмоса, обнародованном в четверг, говорится, что съемочная группа на борту Международной космической станции (МКС) сняла большую часть отснятого материала для включения в фильм «Вызов».

«Долгосрочная миссия 65 продолжает работать на борту Международной космической станции. Большая часть материала для футуристического фильма была снята в рамках проекта« Задача науки и образования », – говорится в заявлении.

В Государственной космической корпорации определили, что экипаж пилотируемого корабля “Союз МС-18” имени Юрия Гагарина одновременно ведет подготовку к предстоящей посадке, запланированной на 17 октября. В частности, были обследованы космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Сокол КВ-2 проверил летную документацию и продолжил упаковку обратного груза.

«По предварительным данным службы баллистической поддержки и навигации Центра управления полетом ЦНИИМАш (входит в состав Госкорпорации Роскосмос), были выполнены переходные люки между космическим кораблем« Союз МС-18 »и модулем« Наука »российской части международного космического корабля. закрыто. Запуск космической станции запланирован на 17 октября в период с 00:45 до 01:05 мск ».

Отделение корабля от Международной космической станции планировалось в 04:14 мск, а посадка – в 07:36 мск в 146 километрах к юго-востоку от Жезказгана в Казахстане.

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимают первый в космосе фильм о докторе, который отправляется в космос, чтобы спасти жизнь космонавту. В фильме также приняли участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут в космосе 12 дней и 17 октября вернутся на Землю с Новицки.