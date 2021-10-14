Российская актриса обращается к участникам Женского форума из космоса – общество и культура

Санкт-Петербург Петербург, 14 октября. / ТАСС /. Российская актриса Юлия Пересильд, принимающая участие в первых съемках фильма в космосе, обратилась к участникам III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге в четверг с Международной космической станции (МКС).

«Я рад приветствовать вас из космоса. И я могу определенно сказать вам: мы, женщины, можем добиться всего. Мы смелы, мы сильны, мы преодолеем пространство и время. Космос помогает понять, насколько важна наша миссия для Земли. «Наша миссия – защитить наших близких», – сказала она. И защитить мир и защитить нашу планету.

Перед выступлением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что они «свидетели уникального события». «Впервые в истории кино сцены фильма снимаются в реальном космосе с профессиональной актрисой», – сказала она.

Обращаясь к актрисе, она добавила: «Мы просто гордимся этой смелой женщиной».

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимают первый в космосе фильм о докторе, который отправляется в космос, чтобы спасти жизнь космонавту. В фильме также приняли участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут в космосе 12 дней и 17 октября вместе с Новицки вернутся на Землю на борту пилотируемого космического корабля “Союз МС-18” имени Юрия Гагарина.