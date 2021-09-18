НАСА и Роскосмос продлевают сроки пребывания астронавтов, чтобы разрешить съемку на Международной космической станции.

По словам астрофизика и космолога ANU доктора Брэда Такера, астронавты останутся там еще на шесть месяцев для двухнедельного сеанса визуализации. Это будет первый раз, когда фильм будет снят в космосе.

«Том Круз хотел поехать снимать фильм в космосе, ну, мы столкнулись с полетом в следующем году, потому что миссия SpaceX Inspiration4 состоялась на этой неделе», – сказал он Sky News.

«Что ж, Россия решила, что они могут проскользнуть внутрь, и пусть их собственная актриса Юлия Пересильд и режиссер будут сопровождать кинокамеры и снимать двухнедельный фрагмент фильма с российской телестудией на космической станции».

Доктор Такер сказал, что, поскольку актриса и режиссер будут в кратчайшие сроки в космосе и вне его, они не могут вращать астронавтов и заменять внешность входящими.

«Поскольку этой актрисе и режиссеру необходимо сесть на борт, это означает, что нынешние американцы и россияне, которые должны высадиться на обратном рейсе, теперь будут отправлены на следующий рейс, который не займет шесть месяцев», – сказал он.

«Их космический полет уже продлен на шесть месяцев, чтобы Россия могла снять фильм о победе над Томом Крузом».