Российская актриса Чулпан Хаматова уезжает в ссылку в Латвию — Крайний срок

Чулпан Хаматова, известная российская актриса, снявшаяся во многих мировых фильмах, дала интервью, в котором рассказала, что уехала в ссылку в Латвию после того, как ее страна вторглась в Украину.

Хаматова записала интервью, которое ранее на этой неделе транслировалось на YouTube, пояснив, что несколько недель назад она поехала в Ригу в отпуск со своими дочерьми, но решила остаться на месте, вместо того чтобы вернуться в Россию.

«Сначала я думал, что просто подожду. Потом подписал антивоенную петицию. А потом мне дали понять, что мне нежелательно возвращаться», — говорится в переводе RadioFreeEurope. «Я знаю, что я не предатель. Я очень люблю свою Родину».

Хаматова добавила, что для того, чтобы ее возвращение в Россию стало возможным, она должна либо отрицать факт войны, либо извиниться за то, что не поддержала то, что президент Владимир Путин называет «специальной военной операцией».

Она сказала: «Ври себе, ври всему миру, не живи по правде».

Хаматова получила мировую известность благодаря роли Лары в фильме 2003 года «Прощай, Ленин!». В 2018 году она появилась в белая воронаРэйфа Файнса, рассказывающего о жизни и карьере Рудольфа Нуриева, победителя прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Петров грипп.

В 1963 году она была членом жюри из шести человек под председательством Катрин Денев.исследования и разработки Венецианский международный кинофестиваль в 2006 году. Она также возглавляла детскую благотворительную организацию по борьбе с раком «Подари жизнь в России» и появилась несколькими годами ранее в видео, восхваляющем Путина за его поддержку.

Хаматова — последняя из многих звезд российской культуры, выступивших против войны, которую ведет их лидер. Ольга Смирнова была солисткой Большого театра в Москве до прошлой недели, когда она уехала из России в Нидерланды, и сразу же получила роль в Национальном балете Нидерландов.

Смирнова, у которой дедушка-украинец и которая называет себя «украинским кварталом», недавно осудила российское вторжение в страну.