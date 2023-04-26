Российская армия объявила набор в армию

Новое крутое видео, циркулирующее в российских социальных сетях, показывает водителя такси, охранника и фитнес-тренера за работой.

— Вы действительно мечтали стать таким защитником? На кадрах, обнародованных Минобороны России, говорится:

Видео, положенное на драматическую музыку, изображает вооруженных мужчин в полном боевом снаряжении, идущих по полю боя в густом тумане.

«Ты настоящий мужчина! Будь им!» Согласно объявлению, он призвал россиян подписать контракт с Минобороны.

Москва начала агрессивную кампанию по вербовке военных, сопровождаемую видео и рекламными щитами повсюду, в то время как Киев готовит контратаку после нескольких месяцев тупиковой ситуации на востоке Украины.

На одном из рекламных баннеров в столице, на котором изображены три солдата под большим голубым небом, написано: «Наша задача — защищать Родину».

Другой лозунг гласит: «Почетная работа и достойная зарплата».

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин объявил о «частичной» военной мобилизации — первой в России со времен Второй мировой войны — которая вызвала шок по всей стране и заставила десятки тысяч людей бежать.

Не желая объявлять вторую кампанию по мобилизации, Москва вместо этого предпочла масштабную кампанию по связям с общественностью, надеясь заманить россиян финансовыми стимулами.

— Польза от патриархальной культуры —

Власти не раскрывают своих целей, но, по разным оценкам, Москва может попытаться завербовать 400 тысяч добровольцев.

«Власти почти наверняка будут стремиться как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму сопротивление внутри страны», — заявила на этой неделе британская военная разведка.

Тем, кто подпишет контракт с Минобороны России, обещают минимальную месячную зарплату в размере 204 000 рублей (2450 долларов США).

В объявлении на сайте мэра Москвы говорится, что солдатам в «зоне специальной военной операции» будет выплачиваться «не менее 204 000 рублей» — официальный термин Кремля для наступления на Украине.

История продолжается

Участникам терактов обещают ежедневное вознаграждение в размере 8000 рублей (около 100 долларов США) и минимум 50 000 рублей (около 615 долларов США) за захват или уничтожение вооружения и военной техники противника.

Некоторые хвалили вербовочную кампанию.

«В России это хорошая сумма денег, чтобы содержать свою семью и даже своих родителей», — сказал AFP 21-летний Петр Липка, студент из южного города Волгограда.

«Это логично: если человек защищал свою Родину, почему ему не должны платить?» Липка сказал, что подписание контракта лучше, чем упаковка.

Пиар-кампания в поддержку военных опирается на российскую мачо-культуру и продвигает образ «настоящего мужчины» как жесткого и патриотичного.

В прошлом году власти допустили досадные ошибки при вводе войск в Украину после некоторого общественного протеста против студентов, пожилых или больных людей, которым было ошибочно приказано явиться на службу.

— Избегая нового потрясения —

41-летний Евгений Крапивин служил профессиональным военным, когда Россия воевала с чеченскими сепаратистами в 1999–2002 годах, и хотел бы снова записаться воевать на Украине.

Он сказал, что вербовщики сначала отказали ему, сославшись на его возраст. «Потом мне сказали подождать. Вам могут позвонить в любой момент», — сказал он агентству AFP в центре Москвы. «Я готов.»

Начало новой призывной кампании совпало с подготовкой к празднованию 9 мая в честь победы СССР над нацистской Германией, которая при Путине приобрела культовый статус.

В этом месяце Путин одобрил спорный законопроект о создании цифровой системы призывников, которая могла бы предотвратить выезд мужчин из страны.

Критики Кремля говорят, что законопроект значительно облегчит мобилизацию мужчин для борьбы и подавления уклоняющихся от призыва, поскольку наступление на Украину продолжается второй год.

Политические обозреватели говорят, что Кремль стремится сдерживать социальное недовольство в России по мере нарастания экономических проблем.

«Понятно, что власти хотят избежать нового шока, нового давления на общество», — сказал AFP глава независимого избирательного центра «Левада» Денис Волков, имея в виду военную мобилизацию.

«Они выбрали другой сценарий: вербовка добровольцев», — сказал он.

Он добавил, что кампания может быть успешной, особенно в малообеспеченных российских городах.

Волков сказал, что новый подход, похоже, работает.

«Мы не наблюдаем паники, царившей осенью», — сказал он.

«Никто не стоит в очереди на пересечение границы».

бур / бп