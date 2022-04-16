Российская атака достигла цели на востоке Украины

Здесь Сергей умер. В скромной оранжерее дома его семьи, квартира на первом этаже во втором по величине городе Харькове в Украине.
Снаружи видна только его мать. Надежда Александрова окружена разбитым окном, а ее лицо — портрет меланхолии.
Внутри можно увидеть Сергея, лежащего на земле у ее ног. Он лежал, словно уснул, из его бледной головы сочилась малиновая лужа свежей крови.
Через сад есть вмятина в земле.
Осколки разлетелись по нарциссам и достигли квартиры на улице Свободы, оборвав жизнь Сергея в возрасте всего 38 лет.
Он курил возле окна, когда я ударил его.
«Все началось, стекло упало, и я увидела его лежащим в луже крови», — сказала Александрова, удаляясь в коридор, полная грусти.
«Я сказала ему перед отъездом», — сказала его 68-летняя мать. — Он сказал, что мы должны остаться.
Трое мужчин приходят забрать останки Сергея. Они завернули его в цветочную простыню и затащили тело в пикап.
Мужчины обрызгали руки дезинфицирующим средством с фруктовым запахом и закрыли задние двери.
— Восточная атака —
Президент России Владимир Путин отменил свое северное наступление, чтобы захватить столицу Киев, в конце прошлого месяца.
Но вторжение было переориентировано на восточную сторону Украины.
А AFP стало свидетелем пятницы после нескольких забастовок в Харьковской промышленной зоне, которая находится всего в 22 километрах от границы с Россией.
Власти заявили, что 10 человек погибли и 35 получили ранения в результате российской бомбардировки этого района.
Были видны обгоревшие останки трех ракет — две из которых мы вонзили в многоквартирные дома на пастбище, а третью — в ближайший ящик.
Около дюжины дыр размером с футбольный мяч также были замечены в районе, который видел AFP во время короткого визита.
Рядом со скамейкой в парке в общем дворе виднелись брызги свежей крови.
54-летний Владимир Жирнов сказал, что бросился на помощь пострадавшей женщине. Ее забрали экстренные службы, и ее судьба неизвестна.
«Эти руки спасают людей», — говорит он, вспоминая, как он использовал ремень и кусок рубашки, чтобы остановить кровотечение.
Его лицо все еще омрачено шоком, он протягивает руку для рукопожатия, но в последний момент отступает.
Он помнит, что они все еще были в крови.
— Разбитые дома —
После взрывов рядом с его машиной появился мужчина, который протирал разбитое лобовое стекло тряпкой, а затем чинил разбитые фары толстым рулоном изоленты.
Рядом с детской площадкой горка пробита дырами от взрывов. Жители сравнили осколки со шрапнелью, попавшей в их дома.
Окна всех помещений перфорированы.
Один, пронзенный раскаленным металлом, гордо демонстрирует орхидею на спине мантии.
С другой сломанной доски до сих пор свисает маленький белый птичий сундучок.
40-летний Сергей Белов курил возле своего окна наверху, когда ему удалось спастись от осколков — счастливого спасения, которого не было у его соседа Сергея.
Он говорит, что убежища в подвалах недостаточно хороши, и жители вынуждены рисковать своей жизнью под почти непрерывными бомбардировками по мере эскалации российского наступления.
«Мы должны дождаться всех этих взрывов дома и молиться, чтобы бомбы не попали», — сказал он.
джтс / дт / хар
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