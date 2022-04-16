Российская атака достигла цели на востоке Украины

Здесь Сергей умер. В скромной оранжерее дома его семьи, квартира на первом этаже во втором по величине городе Харькове в Украине.

Снаружи видна только его мать. Надежда Александрова окружена разбитым окном, а ее лицо — портрет меланхолии.

Внутри можно увидеть Сергея, лежащего на земле у ее ног. Он лежал, словно уснул, из его бледной головы сочилась малиновая лужа свежей крови.

Через сад есть вмятина в земле.

Осколки разлетелись по нарциссам и достигли квартиры на улице Свободы, оборвав жизнь Сергея в возрасте всего 38 лет.

Он курил возле окна, когда я ударил его.

«Все началось, стекло упало, и я увидела его лежащим в луже крови», — сказала Александрова, удаляясь в коридор, полная грусти.

«Я сказала ему перед отъездом», — сказала его 68-летняя мать. — Он сказал, что мы должны остаться.

Трое мужчин приходят забрать останки Сергея. Они завернули его в цветочную простыню и затащили тело в пикап.

Мужчины обрызгали руки дезинфицирующим средством с фруктовым запахом и закрыли задние двери.

— Восточная атака —

Президент России Владимир Путин отменил свое северное наступление, чтобы захватить столицу Киев, в конце прошлого месяца.

Но вторжение было переориентировано на восточную сторону Украины.

А AFP стало свидетелем пятницы после нескольких забастовок в Харьковской промышленной зоне, которая находится всего в 22 километрах от границы с Россией.

Власти заявили, что 10 человек погибли и 35 получили ранения в результате российской бомбардировки этого района.

Были видны обгоревшие останки трех ракет — две из которых мы вонзили в многоквартирные дома на пастбище, а третью — в ближайший ящик.

Около дюжины дыр размером с футбольный мяч также были замечены в районе, который видел AFP во время короткого визита.

Рядом со скамейкой в ​​парке в общем дворе виднелись брызги свежей крови.

54-летний Владимир Жирнов сказал, что бросился на помощь пострадавшей женщине. Ее забрали экстренные службы, и ее судьба неизвестна.

История продолжается

«Эти руки спасают людей», — говорит он, вспоминая, как он использовал ремень и кусок рубашки, чтобы остановить кровотечение.

Его лицо все еще омрачено шоком, он протягивает руку для рукопожатия, но в последний момент отступает.

Он помнит, что они все еще были в крови.

— Разбитые дома —

После взрывов рядом с его машиной появился мужчина, который протирал разбитое лобовое стекло тряпкой, а затем чинил разбитые фары толстым рулоном изоленты.

Рядом с детской площадкой горка пробита дырами от взрывов. Жители сравнили осколки со шрапнелью, попавшей в их дома.

Окна всех помещений перфорированы.

Один, пронзенный раскаленным металлом, гордо демонстрирует орхидею на спине мантии.

С другой сломанной доски до сих пор свисает маленький белый птичий сундучок.

40-летний Сергей Белов курил возле своего окна наверху, когда ему удалось спастись от осколков — счастливого спасения, которого не было у его соседа Сергея.

Он говорит, что убежища в подвалах недостаточно хороши, и жители вынуждены рисковать своей жизнью под почти непрерывными бомбардировками по мере эскалации российского наступления.

«Мы должны дождаться всех этих взрывов дома и молиться, чтобы бомбы не попали», — сказал он.

джтс / дт / хар