Санкт-Петербург (Рейтер). Танцовщица Эльмира Баготдинова заменила один из лучших театров России ледяной водой Финского залива в знак протеста против строительства, которое, по словам местных жителей, угрожает уникальной естественной среде обитания.

Баготдинова, не обращая внимания на низкие температуры в своих белых туфлях и белой пачке, сняла себя во время выполнения арабески и слоев в ледяной воде залива Патариния после прочтения отчетов о планах строительства зернохранилища на месте.

Танцовщица Мариинского театра разместила видео в Интернете, добавив музыку из «Лебединого озера» к Чайковскому в знак уважения к пеликанам, обитающим в районе примерно в 50 километрах к западу от Санкт-Петербурга.

«Это уникальное природное и историческое место, где весной гнездятся лебеди, летом отдыхают семьи с детьми, а зимой на лед выходят сотни рыбаков», – написала она в Facebook. Все это находится под угрозой исчезновения “.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило в прошлом году, что Зерновая компания Балтийского порта планирует начать строительство терминала стоимостью 35 миллиардов рублей (477 миллионов долларов) в заливе Батариния.

Агропромышленная группа «Содружество», владеющая Балтийским зерновым терминалом, от комментариев отказалась.

Власти Ленинградской области заявили Рейтер, что не выдавали разрешений на строительство в этом районе.

Баготдинова призвала россиян подписать онлайн-петицию на имя президента Владимира Путина с призывом оставить Залив в его естественном состоянии. Петиция собрала более 7650 подписей.

«Это был крик души, чтобы сохранить прекрасное место, которое имеет для меня особое значение», – сказал Рейтер 29-летний мужчина.

Баготдинова сказала, что ее семья часто посещала песчаные пляжи залива летом и каталась там на лыжах зимой.

«Было бы здорово, если бы после того, как я здесь потанцевала, строительство прекратилось, и мы смогли спасти это удивительное природное место», – сказала Баготдинова. «Но я не думаю, что это так просто».

(Покрытие Дмитрия Васильева; совместное сообщение Ольги Поповой; сценарий Марии Васильевой; редакция Габриэля Театро Фарбера и Эндрю Хевенса)