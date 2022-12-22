Российская бегунья с барьерами была лишена золотой медали Олимпийских игр 2012 года по обвинению в употреблении допинга.

Монако — Российская бегунья на 400 метров с барьерами Наталья Антюх потеряет свою золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне из-за допинга, что позволит американке Лачинде Демос претендовать на титул чемпионки после более чем десятилетнего участия в гонках.

Подразделение по добросовестности в легкой атлетике, которое курирует дела о допинге в легкой атлетике, объявило в среду, что Antioch не обжаловала санкцию, вынесенную два месяца назад, которая предусматривала удаление ее результатов с июля 2012 года по июнь 2013 года. AIU заявил, что МОК теперь может «продолжить». с делом». Перераспределение медалей и обновление базы данных МОК.

Зузана Хейнова из Чехии и Каллис Спенсер из Ямайки намерены забрать домой серебро и бронзу.

AIU сообщил, что Антиох, который уже отбывал четырехлетний запрет, получил дополнительное наказание в виде лишения результатов за 2012 год из-за доказательств, полученных из базы данных, хранящейся в лаборатории по борьбе с ошибками в Москве. Хотя AIU не предоставил каких-либо конкретных подробностей, данные этой лаборатории использовались для подтверждения выводов по ряду дел, вытекающих из спонсируемого государством допингового скандала в России.

На Играх в Лондоне Антиох финишировала за 52,70 секунды, снизив свой личный рекорд на 0,22 и побив Демус на 0,07.

Демос, который также выиграл чемпионат мира в 2011 году, прекратил соревноваться в 2016 году.

В электронном письме NBC Sports, когда было принято первоначальное решение, Демус сказал: «Я не боюсь сказать, что тогда я заслуживаю официального титула, медали, признания и лишенной компенсации, которые сопровождают все это».

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