Российская бюджетная авиакомпания заявила, что получила ложные опасения по поводу бомбы

Москва, 15 января. Российская бюджетная авиакомпания Smartavia обратилась в правоохранительные органы страны после получения ложных сообщений о том, что бомбы были заложены в самолетах ее пассажиров в аэропортах по всей России, сообщила в субботу пресс-служба компании.

«Авиакомпания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возможных фактах в свете заведомо ложных сообщений о террористической угрозе, которая вызывает тревогу у пассажиров и влияет на нормальную работу перевозчика», — говорится в сообщении Smartavia.

В пресс-релизе говорится, что в настоящее время авиакомпания работает в штатном режиме и все рейсы выполняются в соответствии с графиком.

Smartavia заявила, что вечером 14 января получила анонимное сообщение о том, что на все ее самолеты в российских аэропортах были заложены бомбы.

«Операционные службы Смартавиа незамедлительно уведомили об этом правоохранительные органы. Во всех аэропортах назначения были проведены дополнительные комплексные проверки пассажиров, ручной клади, багажа, грузов и почты. В результате проведенных мероприятий подозрительных предметов, которые могли бы представляют угрозу для пассажиров и воздушных судов.

В субботу Smartavia получила сообщение о бомбе, заложенной в пассажирском самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Самару. Самолет приземлился в аэропорту назначения по расписанию. После досмотра пассажирского самолета, всех пассажиров, их ручной клади, багажа, груза и почты наземные службы аэропорта не обнаружили никаких подозрительных предметов. В пресс-службе сообщили, что самолет готовится к следующему полету.