аСогласно сообщениям, Лав Шольц получила новые полномочия в качестве канцлера Германии после того, как много лет перевернула оборонную и энергетическую политику в ответ на украинский кризис. Джастин Хаглер из Берлина.

Всего неделей ранее союзники Германии все еще считали Шульца ненадежным и колеблющимся дома, потому что он отказался занять четкую позицию. Хэштег «#Где Шульц?» Он был популярен в социальных сетях.

Последние шесть дней изменились после того, как Шульц разорвал десятилетия политики и начал разворот на 180 градусов в отношении страны.

Владимиру Путину удалось сделать то, что не удалось Дональду Трампу: заставить Германию платить за свою оборону. Отныне он будет соответствовать целевому показателю расходов НАТО на оборону в размере 2 процентов от ВВП.

Но дело не только в том, что Берлин начинает выполнять свои обязательства. Это страна, которая осознает, что политика времен Меркель, которая заключалась в том, чтобы оставаться открытой для России и полагаться на дипломатию для своей защиты, потерпела неудачу.

Эпоха Меркель закончилась.

Шульц также разрушает свою энергетическую политику. «Северный поток — 2» приостановлен и может никогда не запуститься.

Даже старая политика отказа от отправки оружия в зоны боевых действий ушла в прошлое. Германия принимает сторону. не более колеблющийся г-н.

В Берлине говорят, что это Владимир Зеленский передумал Шульца. Говорят, что появление украинского президента по видеосвязи на саммите ЕС на прошлой неделе оказало огромное влияние на г-на Шульца.