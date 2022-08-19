Российская военно-морская доктрина может бросить вызов Западу, но есть ли у нее верфи?

ВАШИНГТОН. Новая военно-морская доктрина России указывает на ее намерение бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам на море, но есть сомнения в способности страны построить флот, способный сделать это, учитывая ее ограниченные возможности для верфей и слабые цепочки поставок, согласно аналитики.

Во введении и в центре нового документа, опубликованного 31 июля, Кремль заявил, что США и НАТО входят в число «основных вызовов и угроз национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации» в отношении морей. Он также сказал, что сигнализирует о том, что Россия переориентирует свои приоритеты с Северного и Североатлантического флота на Тихоокеанский флот. Трой Бувардиректор Центра арктической безопасности и устойчивости Университета Аляски в Фэрбенксе.

«Теперь среди четырех [fleets]Тихоокеанский флот должен стать ведущей военно-морской державой России. «Через этот предлагаемый тихоокеанский узел Россия осуществляет стратегическую связь со своим намерением бросить вызов и конкурировать с западными и азиатскими военно-морскими силами, включая Китай».

Имея это в виду, Doctrine считает судостроительные возможности страны своим главным приоритетом.

В документе говорится, что согласно английский перевод Он был опубликован в Интернете Bouffard.

Но Бувар и два аналитика из Центра военно-морской аналитики рассказали Breaking Defense, что судостроительные амбиции России, особенно формулировка планов страны по строительству авианосцев, сразу же вызвали удивление.

«Самые крупные верфи, те, которые могли строить такие корабли, были в Украине во времена Советского Союза», — сказал он. Дмитрий Горенберг, старший научный сотрудник CNA, финансируемого из федерального бюджета научно-исследовательского центра в США. «В зависимости от того, как пойдет война, если предположить, что они на самом деле не захватили Николаев, что кажется маловероятным на данный момент, им придется где-то построить новую верфь».

В порту Николаев, расположенном к северо-востоку от Одессы, был построен и потоплен украинской армией в апреле «Москва», первый российский военный корабль, названный в честь столицы страны. В портовом городе также был потоплен корабль под украинским флагом, фрегат «Гетман Шидачный», чтобы предотвратить его захват русскими.

Горенберг предположил, что российский Дальний Восток может представлять интерес для новой верфи, учитывая огромную площадь, а также потенциал «синергии с Китаем», но добавил, что на основе новой доктрины неясно, каковы намерения Кремля. возможно.

«Но опять же, прежде чем вы сможете построить корабль, вам нужно построить большой сухой док. Это займет много времени», — добавил он.

Горенберг также сказал, что даже до того, как западные страны начали вводить жесткие санкции против России за ее вторжение в Украину, Россия испытывала трудности с постройкой надводных кораблей. В качестве примера он привел задержки производства фрегатов адмирала Горшкова.

Он сказал, что санкции, которые ограничивают использование многих передовых компонентов, необходимых для строительства военных кораблей, «только усугубят ситуацию».

Бовард, аналитик из Университета Аляски, поддержал мнение Горенберга, добавив, что новая доктрина Москвы «очень амбициозна» и что российские военно-морские инвестиции на протяжении более десяти лет были сосредоточены на ее подводных лодках — возможно, в ущерб ее надводному флоту.

«С санкциями очень сложно представить, как Россия может достичь новых целей, особенно в отношении авианосцев и беспилотных кораблей», — сказал он.

Интерес России к беспилотным морским технологиям

Хотя, как и у США, Китая и других стран, обычные боевые корабли — это лишь часть будущего флота, который хочет построить Россия. еще Он сказал, что компонент, который государство считает критическим, — это беспилотные подводные аппараты и надводные аппараты для улучшения «ситуационной осведомленности». Сэмюэл БендетОн также является исследователем CNA, специализирующимся на России и ее военных технологиях.

Россияне видят в развитии беспилотных систем ключ к повышению своего статуса [and] Информационная осведомлённость в большом мировом океане в момент, когда может быть возможна конфронтация с США и НАТО.

В новой российской доктрине указывается на важность роботизированных и беспилотных технологий как для военно-морского флота, так и для проведения военно-морских исследований и защиты военно-морских объектов.

В отличие от авианосцев, для строительства беспилотных кораблей не требуется особой инфраструктуры, а это означает, что русским будет легче их строить. Перед войной на Украине российские военные заявляли, что ведутся как минимум 17 морских беспилотных проектов, что указывает на то, что российские компании также сосредоточены на технологиях.

3/ Одним из основных приоритетов является разработка морских робототехнических комплексов и систем. До войны на Украине у России было как минимум 17 различных проектов USV/UUV, направленных на морские и разведочные исследования на различных глубинах, некоторые из которых имели военное применение. pic.twitter.com/a3xuHWM7Uv — Сэмюэл Бендетт (@SamBendett) 1 августа 2022 г.

Подводные лодки исторической мощи позволили стране добиться большего успеха в разработке беспилотных подводных аппаратов, чем надводных кораблей, но они не смогли внедрить их в «больших масштабах», как ранее надеялась Москва, сказал Бендет. Бендет охарактеризовал усилия России по производству беспилотных летательных аппаратов как все еще «колеблющиеся».

Бендет сказал, что российский флот ранее импортировал французский USV, но в конечном итоге отказался от этой технологии из-за жалоб моряков.

Учитывая состояние международных санкций, если внутренние поставки беспилотных автомобилей в стране окажутся недостаточными, вполне вероятно, что импорт технологий из Франции или других европейских стран на данный момент не будет для России вариантом.

«Современный военно-морской потенциал в значительной степени зависит от передовых технологий — специализированных технологий, которых у России нет и к которым она не может получить доступ из-за целенаправленных санкций», — сказал Бувар. «По крайней мере, прогресс будет значительно задержан, потому что Россия, скорее всего, не примет ничего, кроме законно продвинутых разработок».

Бендет также сказал, что неясно, сколько из 17 проектов продвигаются успешно или просто застопорились, но ясно то, что Россия считает эту технологию необходимой для укрепления своих позиций в качестве глобального морского игрока.

«Сейчас уже есть заявления о [unmanned technology] в военно-морской доктрине. Так что для организаций, работающих над «беспилотными автомобилями», сказал он, «это сигнал о том, что они должны либо обратить внимание на то, что говорит правительство, либо им следует инвестировать больше, либо они должны, наконец, добиться результатов».