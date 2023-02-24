Российская война на Украине разрушит мировой порядок. не сегодня.

Об авторе: Кристофер Смарт Главный глобальный стратег и президент Института инвестиций Бэрингс, а также бывший высокопоставленный чиновник по экономической политике в Министерстве финансов США и Белом доме.

Как будто недавние рыночные рывки не были достаточно тревожными, политическая риторика на этой неделе вызвала позитивное беспокойство.

появился президент Байден Не рекламируется в Киеве Заявить, что «путинская захватническая война провалилась». Со своей стороны Президент России, сожалеть «Неонацисты» на Украине твердили, что «на поле боя Россию победить невозможно». Вашингтон официально обвиняемый России в «преступлениях против человечности» и предостерег Пекин от оказания смертоносной помощи России. главный дипломат Китая Он встретился с Путиным, и Москва заявила, что прекратит выполнение последнего оставшегося соглашения по ядерному оружию с Соединенными Штатами.

Если вы чувствуете, что геополитическая ткань мира быстро распадается, будьте уверены, что это не так. Но глобальная система медленно разваливается, и инвесторы должны понимать, как политические потрясения могут подорвать экономический рост в ближайшие годы. Военная эскалация в Украине или глобальное зло со стороны России, находящейся в боевом положении, могут вызвать немедленную реакцию рынка. Однако реальные риски связаны с затянувшимся конфликтом между Китаем и Западом, который сделает глобальную торговлю более сложной, дорогой и опасной.

Что касается того, почему Армагеддон не является неизбежным, важно разобраться в недавних заголовках. Выступления Байдена и Путина были интересны прежде всего тем, что они были очень близки по времени и по расстоянию. Ни один из лидеров не говорил много. Сообщения о потенциально смертельной помощи Китаю могут указывать на приток Технология двойного использования которые Китай уже давно направил в Россию в рамках своих растущих экономических и политических отношений, а не какое-либо недавнее решение укрепить силы Путина. Что касается находящегося на рассмотрении нового договора о СНВ, Москва также объявила, что будет соблюдать текущие границы на данный момент.

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Не заблуждайтесь, напряжение накаляется. Но важно понимать, какая динамика приведет к повышению артериального давления у всех и что окажет фундаментальное влияние на глобальный рост.

Непосредственная опасность, конечно же, исходит от эскалации или расширения боевых действий на Украине. Москва не раз напоминала всем о своем ядерном арсенале, но запуск тактического ядерного оружия грозит потерей оставшихся друзей России без реальных территориальных приобретений. Несколько легче представить случайную интервенцию в соседней Польше, которая повлечет за собой быстрый ответный удар со стороны НАТО. Но даже такая эскалация вряд ли перерастет в более широкий конфликт. России и без того нелегко защищать свои нынешние достижения, а у Америки явно не хватает безрассудства вводить свои войска.

Скорее всего, Украина и Россия продолжат вести изматывающую и трагическую борьбу, которая не сильно сдвинет линию. Украина может добиться большего успеха с прибытием немецких танков, но даже неудачные и неорганизованные военные усилия России не собираются собираться и отправляться домой.

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Во-вторых, существуют отдельные риски, если они связаны, что, вероятно, будет политическим и экономическим изгнанием для России. Несмотря на то, что торговые потоки с Китаем или Индией продолжаются, потеря западных рынков энергоносителей, промышленных деталей и передовых технологий ставит российскую экономику на путь медленной бедности и самодостаточности. Во многих отношениях влияние санкций начинает проявляться.

Но если более мелкие режимы в Иране и Северной Корее могут нанести ущерб своей изоляции, представьте, что может предпринять разгневанная и обиженная Россия на Ближнем Востоке, на Балканах или в киберпространстве. Опять же, критика Москвы может привести к политическим волнениям и нестабильности рынка. Строгие меры против экспорта российских товаров также могут временно нарушить работу этих рынков, но, по-видимому, немногие более четкие сценарии окажут долгосрочное воздействие.

Однако на глобальный рост и политическую стабильность окажет продолжительное влияние продолжающееся ухудшение и без того хрупких отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Эта динамика несет в себе важные политические последствия, экономические риски и риски для инвесторов.

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Очевидно, Китай появляется Маленький энтузиазм Вторгнуться в Россию в одностороннем порядке. Пекин продолжает выступать за урегулирование путем переговоров, и большинство китайских компаний стараются избегать действий, которые могут привести к санкциям со стороны Запада. Действительно, даже если бы Россия была фактически на пути к военному поражению, трудно представить, чтобы Китай активно участвовал в боевых действиях, рискуя потерять доступ к своим крупнейшим мировым рынкам в США и Европе. Форма постпутинской России крайне непредсказуема, но вряд ли она будет склоняться к джефферсоновской демократии и отдаляться от Китая.

Однако, если у «безграничных» отношений есть пределы, остается еще много места для риторической поддержки, экономического взаимодействия и продолжения давней торговли технологиями двойного назначения. Пока Запад не введет санкции против Турции и Индии из-за их торговых отношений с Россией, Китай будет действовать более осторожно.

Проблема в том, что китайская стратегическая неопределенность становится менее приемлемой в мире растущих рисков и угасающей уверенности. Когда таинственный китайский дирижабль пролетает над континентальной частью Соединенных Штатов и последняя попытка переговоров терпит неудачу, почти все возможно. Следующий высокопоставленный американский чиновник, посетивший Тайвань, или очередной морской вызов в Южно-Китайском море могут вызвать немедленный политический кризис и — что крайне важно для мировой экономики — потребовать разрыва крупнейших в мире торговых отношений.

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Очевидно, что американцы и европейцы стремятся навредить себе введением санкций против Китая, но есть длинная лестница потенциальной эскалации от нынешних ограниченных ограничений на продажу передовых технологий. Историки быстро напоминают нам, что обширные торговые отношения между Англией и Германией перед Первой мировой войной в конечном итоге не смогли сохранить мир.

Инвесторы не должны реагировать сейчас, потому что это медленное кипение напряженности может продолжаться бесконечно, не нарушая текущие потоки денег и товаров. Действительно, китайская экономика, похоже, готова к впечатляющему восстановлению после трех лет блокировки. Но они должны внимательно следить за тем, где риски наиболее высоки. Следующие в списке потенциальных санкций дополнительные ограничения на продажу технологий, похоже, имеют смысл, поскольку Вашингтон пытается оказать давление на Пекин. Оттуда администрация США может ограничить экспорт нефти и нефтехимии, затем передовых промышленных товаров и, наконец, самолетов. Финансовые санкции могут распространиться от небольших китайских банков, близких к военным, до более крупных государственных предприятий. В какой-то момент мишенями могут стать и небольшие страны, оказавшиеся в эпицентре эскалации конфликта.

Вот как растущая политическая напряженность толкает мировую экономику в затяжную рецессию или еще хуже. Недавние движения рынка больше связаны с опасениями по поводу гиперинфляции, чем с битвой за Бахмут. Однако реальная опасность заключается в медленном ухудшении глобального порядка, который не может исправить ни один центральный банк.

Гостевые обзоры, подобные этому, были написаны авторами, не входящими в отдел новостей Barron и MarketWatch. Отражение точек зрения и мнений авторов. Отправляйте комментарии, предложения и другие отзывы на [email protected].