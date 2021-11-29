Российская госкомпания вошла в литиевый проект Аргентины

Участник на трибуне Российского атомного агентства «Росатом» во время Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, Россия, 13 октября 2021 года. REUTERS / Максим Шеметов

МОСКВА (Рейтер) — Uranium One, дочерняя компания российской атомной компании «Росатом», подписала соглашение о создании совместного предприятия для разработки литиевых месторождений в Аргентине с целью диверсификации своего бизнеса, говорится в заявлении компании в понедельник.

Южноамериканская страна, входящая в так называемый литиевый треугольник региона, пытается увеличить производство металла, который пользуется большим спросом во всем мире из-за его использования в батареях, питающих электромобили. Многие потребители и правительства рыщут по миру в поисках этого. Подробнее

«Литий является важным материалом для обеспечения ресурсов для зеленой экономики в будущем. Развитие этого вида бизнеса имеет стратегическое значение для Росатома», — говорится в заявлении Uranium One. «В настоящее время мы оцениваем месторождения других редких и важных полезных ископаемых».

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В рамках соглашения Uranium One потратит 30 миллионов долларов на покупку 15% акций Alpha One Lithium, которая владеет проектной компанией, владеющей правом на разработку месторождения. Alpha Lithium Corporation сохранит за собой оставшиеся 85% акций проекта.

После завершения банковского технико-экономического обоснования Uranium One получит возможность увеличить свою долю в проекте до 50% за 185 миллионов долларов и получить право на покупку 100% будущей добычи проекта.

Поле площадью 27 500 га находится в аргентинской провинции Сальта.

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Репортаж Паулины Девитт; Редакция Марка Портера

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