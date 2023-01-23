Российская группа Вагнера движется к полному краху в Украине

На борьбу были собраны десятки тысяч бойцов. Украина для группы ВагнераРоссийская неправительственная организация сообщила, что боевой отряд российских наемников пропал без вести или погиб.

Хотя за последние месяцы Группа Вагнера набрала около 50 000 бойцов, в том числе из тюрем, только 10 000 бойцов все еще сражаются на фронте за Вагнера, сказала Ольга Романова, президент России, находящийся за решеткой. Мои российские правамне Москва Таймс.

По нашим данным, 42-43 тыс. [prisoners] Они набираются к концу декабря. Сейчас их, наверное, более 50 тысяч, сказала Романова. «Из них 10 000 сражаются на фронте, остальные либо убиты… либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались».

Приведенная статистика является последним свидетельством того, что боевая мощь Вагнера в Украине ослабевает, в то время как Россия почти год спустя прокладывает себе путь к победам на поле боя. Вторжение в Украину.

Бойцы группы Вагнера приняли участие в тяжелых боях у солидарность В последние недели город, где Россия объявила о победе. Вагнер также был в значительной степени ответственен за успехи в близлежащем Бахмуте, «за счет чрезвычайных затрат», поскольку многие из новобранцев Вагнера не имели достаточной подготовки с тех пор, как Вагнер завербовал 40 000 осужденных, сказал журналистам в прошлом Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома. . неделя.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавней речи также намекнул на огромные потери, которые россияне несут в «Солидаре».

«Территория возле «Солидара» покрыта трупами оккупантов», — сказал Зеленский. «Вот как выглядит безумие».

Министерство обороны США также подсчитало, что русские силы и силы Вагнера понесли большие потери.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил журналистам на прошлой неделе, что это число «значительно превышает 100 000 человек». «Русские понесли огромные потери в рядах своей армии, и это включает в себя и их регулярную армию, и ее наемников, и группу Вагнера, и другие силы, которые воюют с русскими».

Есть признаки того, что некоторые из этих потерь могут быть вызваны бегством. Ранее в этом месяце бывший член группы Вагнера, Андрей МедведевАгентство AFP сообщает, что он был пойман при бегстве в Норвегии. Арестованный Медведев считается первым членом Вагнера. недостаток На западе, по данным BBC.

Медведев предложил поделиться подробностями о своем опыте работы в частной группе наемников, чтобы помочь следователям раскрыть военные преступления, сообщает AFP. Сообщается, что он был свидетелем «казни дезертиров» и Террористические методы.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила, что объявляет группу Вагнера «транснациональной преступной организацией», чтобы лишить Вагнера поставок и возможности вести бизнес по всему миру.

Кирби из Совета национальной безопасности сказал: «Вагнер — преступная организация … которая совершает зверства и нарушения прав человека в массовых масштабах, и мы будем неустанно работать над выявлением, разрушением, обнаружением и преследованием тех, кто помогает Вагнеру».

Новости о распаде Вагнера приходят, когда у группы наемников также возникают проблемы с Кремлем. Президент России Владимир Путин, чьи вооруженные силы увязли в Украине из-за проблем с тыловым обеспечением и командованием, в течение некоторого времени полагался на боевую мощь группы Вагнера, чтобы попытаться компенсировать неудачи российских вооруженных сил на Украине. в Белый дом. Оценка Совета национальной безопасности. Но Путин и лидер группы Вагнера Евгений Пригожин в последние дни расходятся, противоречат друг другу. Снип, что за «Солидар» отвечают их боевые силы.

Судя по всему, в последние недели Путин начал пытаться вернуть вес российских вооруженных сил военным. Ранее в этом месяце президент потряс руководство российских вооруженных сил броском Генерал Валерий ГерасимовВ явной попытке придать импульс российской военной стратегии.

По данным Института изучения войны, последнее изменение, вероятно, отодвинуло Вагнера на второй план.

В заявлении ISW говорится, что «решение Путина сосредоточиться на обычных российских силах и полагаться на них отодвигает на второй план группу Вагнера и фракцию силовиков, которые, тем не менее, продолжают вносить свой вклад в военные действия России на Украине». Оценивать на этой неделе.

Согласно оценке британской правительственной разведки, опубликованной в понедельник, Герасимов начал свою работу с попытки улучшить дисциплину в российских вооруженных силах.

«С момента вступления в командование офицеры пытались бороться с небрежной одеждой, поездками на гражданских автомобилях, использованием мобильных телефонов и нестандартными прическами», — говорится в оценке разведки. Действия были встречены скептически. Однако некоторые из самых больших насмешек были зарезервированы за попытками улучшить стрижку войск.