Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российские разработчики, впервые получившие глобальную проверку чрезвычайной эффективности вакцины Govit-19, ведут переговоры с Китаем. По словам людей, знакомых с предметом, Consino Biologics Inc. стремится протестировать интегрированное регулирование своих видеозаписей, чтобы лучше защитить их от новых штаммов вирусов.

Российский фонд прямых инвестиций, партнер программы вакцины Spotnik V, заключил предварительное соглашение с находящимся в Тяньцзине разработчиком вакцины и принадлежащим миллиардеру Владимиром Ботаниным ООО «Петровакс Фарм» о проведении испытаний в России, при этом четыре человека сообщили о своем отказе. Информация была определена как закрытая. Российский партнер Petrovax Consino.

Они ведут переговоры о разработке теста, который Sputnik заменит второй выстрел с Cancino, и они сказали, что могут объявить план в ближайшее время в этом месяце. Как и Cancino, представители Petrovax и RTIF от комментариев отказались.

Исследователи изучают, дает ли объединение вакцин от разных разработчиков в два этапа лучшие или лучшие результаты, чем использование того же продукта, что и Booster. Такая гибкость поможет отдельным производителям вакцин снизить стресс, с которым они сталкиваются в случае возникновения производственных проблем. Хотя программа Spotnik V уже добилась успеха с использованием разных векторов для двух своих размеров, она столкнулась с проблемами повышения производительности в период между выпуском амбициозной версии.

Перспектива союза России и Китая может предоставить развивающимся странам новый инструмент для борьбы с эпидемией и увеличения геополитического влияния двух западных стран, поскольку основные западные страны уже оккупировали свои собственные.

Другие совместные проекты в стадии реализации: Оксфордский университет планирует запустить эксперимент Объединив вакцины от AstraZeneca PLC и Pfizer Inc., Россия на следующей неделе начнет тестирование комбинации Sputnik V с вакциной AstraZeneca в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Азербайджане.

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Гриль Димитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, со-разработчик Sputnik V, сказал, что Национальный центр эпидемиологии и микробиологии им. Камалая, создавший RTIF и Spatnik V, готов сотрудничать с другими продюсерами, чтобы сделать их видеоматериалы более эффективными. В интервью ранее на этой неделе.

Дмитриев сказал, что Spidnik V планирует сотрудничать с китайским производителем вакцин, но отказался назвать компанию.

Согласно рецензируемому промежуточному исследованию, опубликованному в медицинском журнале «Ланцет» 2 февраля, эффективность российской вакцины составляет 91,6%. Cancino готовится обнародовать промежуточные данные о производительности в преддверии лунного Нового года 12 февраля. В Китае есть и другие ведущие вакцины, которые показали низкий уровень защиты от 50% до 80%.

«Спотник V был первой вакциной, которая давала множество стимулов – используя два разных вектора для двух прививок», – сказал Димитриев. «Только такой подход поможет бороться с новыми штаммами вируса».

Sputnik V использует два разных вектора аденовируса человека для своих дисплеев, второй из которых эквивалентен сайту аденовируса в Канчино. Китайская вакцина в настоящее время проходит глобальные испытания для фазы 3, включая Петровакс в России.

– С помощью Тан Лю