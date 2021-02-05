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Российская группа по разработке вакцины Sputnik и Китай обсуждают испытания соединения каннибала

5 февраля, 2021
Vsevolod Egorov

Исследователи изучают, дает ли объединение вакцин от разных разработчиков в два этапа лучшие или лучшие результаты, чем использование того же продукта, что и Booster.

Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg

Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российские разработчики, впервые получившие глобальную проверку чрезвычайной эффективности вакцины Govit-19, ведут переговоры с Китаем. По словам людей, знакомых с предметом, Consino Biologics Inc. стремится протестировать интегрированное регулирование своих видеозаписей, чтобы лучше защитить их от новых штаммов вирусов.

Российский фонд прямых инвестиций, партнер программы вакцины Spotnik V, заключил предварительное соглашение с находящимся в Тяньцзине разработчиком вакцины и принадлежащим миллиардеру Владимиром Ботаниным ООО «Петровакс Фарм» о проведении испытаний в России, при этом четыре человека сообщили о своем отказе. Информация была определена как закрытая. Российский партнер Petrovax Consino.

Они ведут переговоры о разработке теста, который Sputnik заменит второй выстрел с Cancino, и они сказали, что могут объявить план в ближайшее время в этом месяце. Как и Cancino, представители Petrovax и RTIF от комментариев отказались.

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