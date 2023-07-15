Российская девушка критикует решение после гневного спора в суде

Мира Андреева заявила, что упала по ошибке после того, как ее мечта стать самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона в этом столетии закончилась тем, что она ушла с корта и отказалась пожать руку рефери.

16-летняя россиянка поразила болельщиков Уимблдона, сыграв 6-3 4-1, но споткнулась после того, как Мэдисон Киз начала бить ее чаще, а затем ответила отказом во втором сете второго тайма, отбросив ракетку в сторону. из второго двора.

Это привело к нарушению закона и предупреждению рефери Луиса Асмара Ингезеля за неспортивное поведение, а затем к еще большим спорам, когда Андреева подавала, чтобы остаться в матче при счете 2: 5 в решающем третьем сете.

Добившись перевеса в конце затяжной игры, Андреева сделала выпад, чтобы отобрать мяч у Киз, но потеряла равновесие, а затем врезалась ракеткой в ​​траву на краю поля.

И Энгель быстро исключил очко, а это означало, что Андреева сразу же перешла от закрытия дефицита 5-3 к тому, чтобы иметь матч-пойнт против нее.

Он немедленно подошел к Грид и заявил о ее невиновности, сделав неубедительное заявление о том, что она каким-то образом потеряла хватку из-за того, что споткнулась, а не разозлилась из-за того, что упустила такой важный момент. Андреева умоляла: «Я упала… Это неправильное решение». «Ты понимаешь, что делаешь? Я не бросал ракетку. Я поскользнулся и упал». Затем кажущаяся несправедливость усугубилась в момент матча, когда вызов на линию был отменен, что означало, что она была вынуждена выполнить вторую подачу, которую Киз наказал, чтобы впервые за восемь лет выйти в четвертьфинал. Выступая спустя более двух часов после инцидента, Андреева по-прежнему настаивала на том, что второй бросок ее ракетки не был преднамеренным.

«Честно говоря, я не собиралась бросать биту», — сказала она. «Она поскользнулась. Честно говоря, я думал, что упаду. Вероятно, это выглядело так, будто я бросил биту. Она () не приняла за меня правильное решение. Вот почему я не хотел пожимать ей руку. Она рефери. Она приняла решение, так что матч окончен». (телеграф)