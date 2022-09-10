Российская диссидентка «Анастасия» получила въезд в Канаду на премьеру – The Hollywood Reporter

Российскому диссиденту Анастасии Шевченко удалось получить канадскую визу для участия в кинофестивале в Торонто за несколько часов до того, как был показан короткометражный фильм о ней. Анастасияон установлен для экрана здесь.

После мировой премьеры в Теллуриде фильма австралийского режиссера Сары Маккарти о Шевченко российская активистка не смогла пересечь американо-канадскую границу после того, как российское правительство объявило ее в розыск.

Но с рутиной позади, Шевченко посетит премьеру Scotiabank Theatre в пятницу днем. Задержка или отказ в выдаче канадской визы — это ежегодное мероприятие кинофестиваля в Торонто, на которое приглашаются режиссеры, темы их фильмов и актеры со всего мира.

Среди факторов, учитываемых при рассмотрении посольствами Канады вопроса о разрешении въезда в Канаду, — причастность к преступной деятельности, а также соображения безопасности или финансовые соображения.

Маккарти, который убрал Мумбаи Саунд И темная материя любовьОн нарисовал образ Шевченко и ее сопротивление путинскому режиму в России, а также то, как это дорого обошлось. Ее поместили под домашний арест на два года и осудили за «организацию деятельности неугодной организации» за ее работу с движением «Открытая Россия». Amnesty International объявила Шевченко «узником совести».

Торонто не планировал никаких фильмов российских режиссеров в этом году, а ранее запретил посещение поддерживаемых государством российских кинематографических организаций и СМИ в свете вторжения российских военных на Украину.

Тем временем Торонто продемонстрировал свою солидарность с украинскими кинопродюсерами в условиях продолжающейся российско-украинской войны, проведя две индустриальные сессии с их участием в рамках 47-го Канадского кинофестиваля.