Российская дочерняя компания Google объявила о банкротстве под предлогом конфискации активов

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В среду представитель компании заявил, что московская компания Google планирует объявить о банкротстве, потому что конфискация Россией ее активов сделала основные бизнес-операции, в том числе оплату труда ее сотрудников, «несостоятельными». Технологический гигант подал уведомление о намерении объявить себя банкротом, сообщает Reuters со ссылкой на запись в Российском федеральном реестре.

«Изъятие российскими властями банковского счета Google Россия сделало неприемлемой деятельность нашего офиса в России, включая наем и оплату труда сотрудников, проживающих в России, оплату поставщиков и продавцов и выполнение других финансовых обязательств», — заявил представитель Google. заявление. .

Компании Кремниевой долины переписали свои правила во время войны в Украине. Россия наносит ответный удар.

Компания была уже приостановлено Большая часть ее бизнес-операций находится в России. Но он продолжит предлагать бесплатные услуги, такие как Gmail, YouTube и поиск, потому что «люди в России полагаются на наши услуги для доступа к полезной информации».

Заявление о банкротстве Google является последним поворотом в бурной игре между технологическим гигантом Силиконовой долины и Москвой.

Россия долгое время полагалась на цензуру и пропаганду для формирования общественного мнения, тактику, которая втянула западные технологические компании в сложную борьбу.

В то же время Кремль стремился помешать западным технологическим компаниям покинуть страну. Власти имеют Команда Согласно сообщениям The Post, Google и 12 других технологических компаний сохранят сотрудников в России в соответствии с директивой, которую некоторые руководители называют «Законом о заложниках». Нью-Йорк Таймс и другие.

Google — его поисковые алгоритмы, продукты для обмена документами и платформа YouTube, которая лежит в основе большей части свободного потока информации в мире — в прошлом поддерживала российские власти. READ Байден уверен, что Китай попытается договориться с талибами.

В сентябре прошлого года московский суд постановил удалить результаты поиска, связанные с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным. В том же месяце российская вооруженная полиция проникла в московский офис Google, когда компания сопротивлялась удалению приложения для смартфона, которое использовалось для мобилизации поддержки кандидатов от оппозиции, сообщила The Post 12 марта.

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Напряженность вышла на новый уровень после неспровоцированного нападения России на Украину в феврале.

Google и многие его коллеги предприняли меры по ограничению глобальных пропагандистских сетей Кремля вскоре после вторжения 24 февраля. В начале марта технологический гигант объявил, что остановит всю рекламу в поиске и YouTube, а также медийную рекламу в России после того, как власти попросили его заблокировать рекламу, связанную с Украиной. По словам компании, она также удалила RT и Sputnik из результатов поиска по Европейскому союзу в ответ на постановление правительства. реклама.

1 марта компания заявила, что удалила сотни каналов YouTube и тысячи видеороликов за нарушение принципов сообщества, в том числе ряд из них, которые участвовали в «скоординированных действиях по вводу в заблуждение».