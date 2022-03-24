Российская журналистка Оксана Паулина была убита в Киеве во время освещения российского вторжения, сообщает Insider.

Паулина была «удивительно смелой русской журналисткой». чирикать Христо Гросев, журналист-расследователь Bellingcat, добавил, что она «была убита армией своей страны при бомбардировке жилых районов Подольского района Киева».

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Подробностей о рейде, в котором, по словам инсайдера, погибла журналистка, немного: преступники рассказали, что также погиб мирный житель, а двое других, сопровождавших Паулину, были ранены и доставлены в больницу.

Ранее Паулина работала продюсером в Фонде борьбы с коррупцией, который основал кремлевский критик Алексей Навальный. была организация объявлен «экстремистским». Новостной сайт сообщил, что прошлым летом суд в Москве вынудил Паулину покинуть Россию, чтобы продолжать сообщать The Insider о коррупции в российском правительстве.

Как военный корреспондент в Украине, она давала репортажи из Львова и Киева и делилась ими Его последнее обновление Незадолго до смерти о приближении русских войск к Киеву.

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«The Insider выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Оксаны», — говорится в сообщении. «Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе военные преступления России, такие как неизбирательные бомбардировки жилых районов, которые привели к гибели мирных жителей и журналистов».

Евни Сакон, оператор украинской станции LIVE, убит, убит 1 марта в России бомбардировки. Брент Рино, режиссер-документалист, был смертельно ранен 13 марта во время работы для журнала Time. Александра Ковчинова и Пьер Закревский, выполнявшие задание Fox News, погибли, когда их машина попала под обстрел.

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Комитет журналистов заявил, что еще несколько человек пропали без вести или задержаны.

Алексей Ковалов, бывший коллега по работе и друг, рассказал, что до того, как Паулина занялась политической деятельностью, она работала в Time Out Moscow, InStyle Russia и Glamour. Когда они впервые встретились, Ковалев вспомнил, что Паулина спрашивала о репортаже о велопутешествии для Time Out Moscow. Позже Ковалев вспоминает, как смеялся над этим предложением. READ Авиамаршрут в Беларусь закрыт для мигрантов в попытке остановить кризис

«Что эта девушка с ее ярким макияжем и невероятными высокими сапогами может знать о езде на велосипеде?» Он сказал. «Только позже я узнал, что Оксана была более стойкой, как физически, так и морально, чем я когда-либо. Мы всегда ставили других на первое место, часто ее собственную. [risk]. «

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Несколько недель назад, когда Ковалев планировал логистику для другого репортера, Паулины, направляющейся в Киев, а затем в Варшаву, он сосредоточился на организации доставки защитной куртки и шлема коллеге, уже находящемуся на земле.

«Она была замечательным человеком во многих отношениях, — сказал Ковалов. «Самый надежный человек, которого я знал, как лично, так и профессионально».

Майкл Эльгорт только что разговаривал с Паулиной как минимум за день до ее смерти, когда она уезжала из Львова в Киев. Эльгорт посоветовал своим родственникам эвакуироваться из Одессы, чтобы бежать в Прагу.

Эльгорт вспоминает, что Баулина не беспокоилась о своей безопасности во время их последнего разговора. Вместо этого я отправил мем о том, каким трудным был год.

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«Она шутила, как всегда», — сказал Эльгорт.

Он добавил: «Оксана была одним из самых позитивных и веселых людей, которых я когда-либо встречал, и у него было много самоиронии. Я знаю, что это клише, но это было действительно особенно».

В аудиосообщении, переданном за несколько часов до смерти, Оксана рассказала другу, что она была в Киеве, остановилась в квартире на углу площади Независимости, где она слышала, как украинская ПВО отражала российские атаки. Она сказала, что у нее нет горячей воды и мало еды, которую нужно искать до комендантского часа. Она описала обломки, которые она видела, когда ракета попала в многоквартирный дом. READ БАПОР обнаружило туннель для нападения под одной из его школ в Газе

«Стекло упало и оставило огромную дыру», — сказала она. «А ночью, как известно, разбомбили торговый центр в Подольском районе».

Она сказала, что на улицах Киева, усеянных металлическими и бетонными ограждениями и мешками с песком, не было ни гражданских лиц, ни автомобилей.