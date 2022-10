Российская звезда Даниил Медведев клянется в ближайшее время отомстить Рафаэлю Надалю за два болезненных поражения: «Хочу всех обыграть…»

В прошлом году российский теннисист Даниил Медведев выиграл свой первый турнир Большого шлема. Он был на вершине своей игры в течение последних нескольких лет и является одним из самых сложных соперников для таких стабильных игроков, как Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Участвуя в Astana Open, бывший чемпион US Open вышел в полуфинал соревнований. Когда его спросили о встрече с Джоковичем, он рассказал о своих соперниках и перечислил некоторые имена, которых он хочет победить в своих предстоящих соревнованиях.

Даниил Медведев хочет обыграть всех, особенно Надаля

В этом году российская звезда тенниса Рафаэль Надаль дважды встречался с Испанией, сначала на Открытом чемпионате Австралии, а затем на Открытом чемпионате Мексики, оба матча были решающими. Один был финальным, а другой – полуфинальным матчем соответственно. Но четвертая ракетка мира не смогла победить 22-кратного чемпиона турниров Большого шлема в обоих случаях.

4 сентября 2022 г .; Флашинг, Нью-Йорк, США; Даниил Медведев побеждает австралийца Ника Киргиоса в седьмой день Открытого чемпионата США 2022 года в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг USTA. Обязательный кредит: Роберт Дойч-USA TODAY Sports

Но теперь Медведев видит, что возьмет все первые места и станет лучшим. После выхода в полуфинал, когда его спросили о встрече со своим следующим соперником, Джоковичем, он сказал о своей готовности победить всех остальных. Он встретится с 21-кратным чемпионом Большого шлема во второй раз в этом году после встречи с Ролан Гаррос.

Говоря о своем соперничестве, он Он сказалИ «Я чувствую, что это неплохое соперничество. Конечно, оно не близко к тому, что у Новака с Роджером Федерером или Рафой Надалем, но завтра я все равно должен выложиться по максимуму. потому что я проиграл два финала на турнирах. «Большая четверка против него».

Медведев завершил карьеру в середине матча

После выхода в полуфинал Astana Open 26-летнему игроку пришлось завершить карьеру из-за травмы. Несмотря на потрясающую игру против Джоковича, после второго сета дела у российской звезды пошли не так. Даже его соперник был ошеломлен его внезапным решением посреди матча. В послематчевом интервью Джокович сказал: «Я очень надеюсь, что его травма не слишком серьезная… Он не уйдет из игры, если ему этого не хочется. [could] продолжить или [if it wouldn’t] Его травма ухудшилась.

За свою карьеру четвертая ракетка мира дважды встречался с сербской легендой в финалах турниров Большого шлема. После поражения в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021 года российская звезда отомстила за свое поражение позже в том же году и завоевала свой первый титул Большого шлема на Флашинг-Медоуз. В прошлом году на Открытом чемпионате США он победил бывшую первую ракетку мира российскую звезду, чтобы разрушить его мечты о беспрецедентном турнире Большого шлема.