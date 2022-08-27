Российская звезда за 200 000 долларов принимает первый хит Шакила О’Нила

Разве вы не могли мечтать об этом, Хаспола и Шакил О’Нил объединились в Австралии, или это бой? Что ж, русский выглядит готовым!

В Подземельях назревает битва, в одном углу Хасбулла из России, а в другом Шакил О’Нил. что здесь происходит?

В самом причудливом столкновении мы теперь можем наблюдать через силу Интернета, конфронтацию Хасибуллы против Шака из всех людей. да.

Хаспола, комик и юморист из России, вызвал легенду «Лейкерс» на поединок.

🇷🇺🛫🇦🇺 5к РТ и я буду драться ШК когда я приземлился pic.twitter.com/xlRahbfTlR — Шифрование Hasbulla NFT (Hasbulla_NFT) 25 августа 2022 г.

Шак находится в Австралии, гастроли и отдых с организацией встречи и встречи группы. Поэтому он, естественно, принял предложение. Он даже описал компьютер Бога как большого человека, хотя он буквально в два раза больше его!

Я готов к тебе большой человек — Шак (ШАК) 26 августа 2022 г.

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Хаспола наносит первый удар Шакилу О’Нилу, когда они встречаются в Land Down Under!

Кто бы мог подумать, что Шак и его хипстер тусуются или есть еще? Похоже, Хассабалла серьезно относился к этой битве. Он получил первый удар Шакила О’Нила.

Эти двое были связаны в Сиднее, и хотя кажется, что Шак был пугающим, когда русские устроили ему засаду, мы не знаем наверняка. Забавно видеть, как Шак встречает бухгалтера Бога.

У большого парня была жизненная миссия — сделать множество дел, и казалось, что это был следующий пункт в его списке дел.

Шак везде, бро, есть связь с hasbulla rn😹 — Бсаво (@UrFadaaMistress) 27 августа 2022 г.

Хотя поклонники задавались вопросом. Как это случилось? Мы просто думаем, что так и должно было быть, просто подождите, пока мы не получим фотографию этих двоих рядом друг с другом.

Почему Haspola и Lynx оба в Сиднее???? — ex nihilo (flex_nihilo) 27 августа 2022 г.

Шак здесь, на лодке, слушает УЗИ, Хасбула бьет его кулаком… 🐐 https://t.co/BRrPYeAmH6 — пико (сильваделич) 27 августа 2022 г.

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