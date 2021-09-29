Российская звезда на следующей неделе направляется на Международную космическую станцию ​​для съемок первого в мире космического фильма.

На следующей неделе российская актриса вылетит на Международную космическую станцию ​​(МКС), чтобы снять первый фильм в космосе.

37-летняя Юлия Пересильд вместе с двумя космонавтами и режиссером отправится на борт корабля “Союз МС-19” 5 октября, который будет доставлен на станцию, которая вращается вокруг Земли на высоте около 220 миль (354 км).

5 Российская актриса Юлия Пересильд отправится на Международную космическую станцию ​​в следующем месяце, чтобы снять первый художественный фильм в космосе, сообщает Роскосмос. Кредит: Instagram

5 Актриса Юлия Пересильд принимает участие в космических тренировках в начале этого месяца в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке под Москвой. Предоставлено: AFP.

Их запуск состоится всего через несколько недель после того, как первый полностью гражданский экипаж будет запущен на борту ракеты и капсулы, разработанной SpaceX.

Это добавляет к поездке элемент многолетнего российско-американского соперничества. Том Круз планирует в этом году снять свой собственный фильм в космосе.

«Этот фильм – история обычного человека … доктора, не имеющего отношения к освоению космоса и никогда не задумывавшегося об этом, предлагается отправиться на Международную космическую станцию ​​… и спасти жизнь космонавту. », – заявил на прошлой неделе на пресс-конференции режиссер и актер Клим Шпенко.

В фильме также появятся профессиональные космонавты, входящие в состав экипажа.

«Я не собираюсь сниматься в фильме, – сказал командир Антон Шкаплеров, – но мне еще нужно придумать, как снимать фильм в таком необычном месте, как космос».

Ведущая актриса Юлия Пересильд рассказала, что сама научилась быть визажистом и стилистом.

Узнавайте последние научные новости

Будьте в курсе последних новостей космоса и астрономии

Все последние новости археологии от динозавров до древних артефактов.

«Он не будет на том же уровне, что и на местах, но мы сделаем все возможное. Мы готовы к этому», – сказала она.

«Слишком поздно бояться, потому что мы прошли долгий путь, впереди Байконур и многое (предстоит сделать), и, честно говоря, времени бояться уже не осталось».

Директор Шипенко, рост которого 1,9 метра (6 футов 2 дюйма), сказал, что его рост делает тренировки в космическом корабле – и предстоящий полет – очень неудобными.

Но он сказал, что жилье будет предоставлено в будущем, добавив: «Все в порядке. Я буду летать как есть, но когда мы закончим с Марсом, они обещают, что будет лучшее место».

Российское космическое агентство Роскосмос анонсировало проект в мае.

Космическая драма, рабочее название которой – «Вызов», продюсируется президентом Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и государственной сетью Первого канала.

По данным космического агентства, также сопродюсером выступит Клим Шипенко, 37-летний режиссер и актер.

Что такое Международная космическая станция? Вот что вам нужно знать о Международной космической станции … Международная космическая станция, часто сокращаемая до МКС, – это большой космический корабль, который вращается вокруг Земли и включает астронавтов, которые поднимаются туда для выполнения научных миссий.

Многие страны вместе работали над его созданием и вместе работали над его использованием.

Он состоит из множества частей, которые астронавтам приходилось отправлять по отдельности на ракетах и ​​собирать вместе с 1998 по 2000 год.

С 2000 года люди жили на Международной космической станции.

НАСА использует станцию, чтобы узнать о жизни и работе в космосе

Он расположен примерно в 250 милях над Землей и вращается вокруг планеты, как спутник.

Говорят, что жить внутри Международной космической станции – это все равно, что жить в большом доме с пятью спальнями, двумя ванными комнатами, тренажерным залом, множеством научных лабораторий и большим окном, чтобы наблюдать за Землей. READ Последние новости о коронавирусе: Италия блокирует экспорт вакцины AstraZeneca в Австралию из-за роста напряженности из-за доступа к вакцинам

Гражданский летный экипаж провел несколько недель обучения, включая испытания центрифуги и полеты в условиях невесомости.

58-летний Круз будет снимать свой собственный проект на станции где-то в октябре после путешествия туда на борту капсулы SpaceX Crew Dragon.

К звезде «Миссия невыполнима», известному исполнением многих своих трюков, присоединится 55-летний режиссер Дуг Лайман.

Более подробная информация тщательно хранится, хотя предполагается, что Леманн написал черновой вариант сценария для проекта.

НАСА объявило о плане заработка в прошлом году, и похоже, что российское космическое агентство Роскосмос пытается превзойти его.

5 И она будет участвовать в российской «космической драме» режиссера Клима Шпенко. Предоставлено: AFP.

5 Том Круз работает с НАСА и SpaceX над созданием собственной космической эпопеи Предоставлено: Getty Images – Getty.

5 Оба проекта будут снимать на Международной космической станции. кредит: Getty

Узнайте больше о науке Хотите узнать больше о странном и чудесном мире науки? От луны до человеческого тела, мы вас прикрыли … Когда следующее полнолуние?

Что такое суперлуна?

Что такое SpaceX?

Где край космоса?

Сколько костей в теле человека?

Сколько хромосом у человека?

Что стало причиной извержения вулкана?

Какие акулы нападают на людей больше всего?

Какие теории заговора о конце света?

Все наблюдения НЛО и настоящие ли инопланетяне

В какой стране больше всего землетрясений?

НАСА опубликовало самые потрясающие снимки Земли, сделанные с Международной космической станции в 2020 году.

Из других новостей следует отметить, что недавно в разных местах на борту Международной космической станции были обнаружены три совершенно новых формы жизни.

НАСА объявило, что принимает заявки от опытных исследователей космоса, желающих послать свои имена на Красную планету.

Марсоход Perseverance показал потрясающие видео- и аудиозаписи с поверхности Красной планеты.

Мы платим за ваши истории! У вас есть история для команды Sun Online Tech & Science? Напишите нам по адресу [email protected]