Российская звезда спорта и богатая пара погибли в результате крушения вертолета, прежде чем их «съели медведи»

Согласно сообщениям, бывшая российская звезда биатлона, ставшая пилотом, и два богатых российских туриста, совершавшие экскурсионную поездку стоимостью 4250 фунтов стерлингов, погибли в субботу в результате крушения вертолета, после чего их утащили и укусили медведи.

25-летний бывший спортсмен Игорь Малиновский пилотировал вертолет «Робинсон» в популярном туристическом районе Камчатки, когда он разбился 16 июля.

Связь с вертолетом была потеряна из-за плохой погоды. Считается, что он загорелся, когда упал на землю.

Согласно сообщениям, два богатых российских туриста и бывшая звезда биатлона погибли в результате крушения вертолета, после чего их растерзали медведи. На снимке: место крушения на Дальнем Востоке России, на заднем плане спасатели.

25-летний бывший спортсмен Игорь Малиновский (на фото) пилотировал вертолет Robinson в популярном туристическом районе Камчатки, когда он разбился в субботу, 16 июля.

Двое пассажиров, совершивших высококлассную туристическую поездку, названы в честь известной деловой женщины Зои Кайгородовой (слева) и Сергея Колесняка (справа), директора сотового оператора Tele2.

Двое пассажиров, совершивших высококлассную туристическую поездку, названы в честь известной деловой женщины Зои Кайгородовой, которой около 30 лет, и Сергея Колесняка, генерального директора мобильного оператора Tele2. Ему было 39 лет.

Спасатели нашли обгоревшие останки вертолета «Надежда» в Долине гейзеров на Камчатке, на Дальнем Востоке России.

Обломки корабля были обнаружены 17 июля, через день после аварии, в восьми милях от вулкана Озон. На снимках видны потускневший металл и обожженная земля на месте крушения.

«Останки погибших туристов после крушения вертолета «Робинзон» на Камчатке утащили медведи», — сообщил 5 телеканал со ссылкой на местные источники.

Сообщается, что человеческие останки были найдены далеко от места крушения.

Туристы были частью группы в поездке за 4250 фунтов стерлингов на Камчатку, полуостров, кишащий медведями, известный своими вулканами, гейзерами и ледниками, а также потрясающими пейзажами. Кайгородова организовала поездку.

Факт аварии подтвердил губернатор Камчатского края Владимир Солодев.

Он заявил, что «спасатели на Камчатке обнаружили пропавший со вчерашнего дня вертолет «Робинсон», сгоревший в 13 километрах к югу от кальдеры Озона». Еженедельник Евро.

«Вертолет с двумя людьми и пилотом на борту был частным рейсом, и группа не была зарегистрирована как туристы».

На снимке: спасатели работают на месте крушения вертолета в Долине гейзеров на Камчатке на Дальнем Востоке России.

Обломки корабля были обнаружены 17 июля, через день после аварии, в восьми милях от вулкана Озон. На снимках видны потускневший металл и обожженная земля на месте крушения (на фото).

До того, как стать владельцем компании по производству средств гигиены, она работала менеджером в ведущих российских розничных компаниях ЦУМ и Эльдорадо.

Санкции, введенные в связи с войной на Украине, заставили богатых россиян исследовать свою страну вместо того, чтобы посещать популярные западные направления.

Малиновский был пятикратным чемпионом мира среди юниоров по биатлону, но, согласно сообщениям, его карьере помешала пандемия.

Он переквалифицировался в летчика и работал в компании своего отца, Владимира Малиновского, возил туристов по отдаленным и удивительным местам Камчатки.

Причина авиакатастрофы выясняется из-за плохой погоды.

К сожалению, ничего [of the three people on board] «Они пережили аварию», — заявили в МЧС России.

По сообщению НТВ, спасатели заявили, что на момент аварии условия для полетов были неблагоприятными. Она сказала, что было возбуждено уголовное дело, но не было ясно, кто находится под следствием в то время.

О смерти Малиновского сообщила Ассоциация биатлонистов России.

Ушел из жизни многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он любил биатлон и полеты. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал в родном городе на Камчатке», — говорится в сообщении федерации.

«Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям».

«Это трагедия для нашего вида спорта и для нашей страны, — сказал президент федерации Владимир Драчев. — Игорь Малиновский был необычайно талантлив, ведь пятикратных чемпионов мира немного, пусть и в юношеских классах».

Он был сильнее любого из своих сверстников. К сожалению, он выбрал профессию, связанную с таким большим риском. Мы скорбим об утрате прекрасного человека.

Малиновский (на фото) был пятикратным чемпионом мира по биатлону среди юниоров, но, согласно сообщениям, его карьера была прервана пандемией. Он переквалифицировался в пилота и работал в компании, которой руководил его отец Владимир Малиновский.

На снимке: Зоя Кигородова (слева) гладит тигра. Она погибла в аварии

Сергей Колесняк, также погибший в аварии, появился на фото в социальных сетях.

Полуостров Камчатка имеет одну из самых высоких плотностей бурых медведей на планете, где обитает примерно 10 000-14 000 хищников (на фото, архивное фото)

В этом районе одна из самых высоких плотностей бурых медведей на планете: на полуострове проживает от 10 000 до 14 000 хищников, что примерно такого же размера, как Калифорния.

Вся территория была густо заселена медведями, но теперь их вытеснили в отдаленные и сельские районы.

Медведи обычно едят рыбу, растения, насекомых и других мелких животных и обычно не ищут людей, чтобы съесть их. Однако медведи — оппортунистические охотники, поэтому максимально используют любую доступную им пищу.