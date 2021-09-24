Российская звезда тенниса Андрей Рублев стал победителем San Diego Open

Нет никаких сомнений в том, что Энди Мюррей будет шипящим, когда кроссовки начнут скрипеть при цене в 600000 долларов. Сан-Диего Open, из-за трех корон в одиночном разряде на турнире Большого шлема.

Не заблуждайтесь: Андрей Рублев, 23-летний россиянин с копной непослушных рыжих волос, – это стейк-хаус.

Восходящая звезда ATP Tour, который в детстве спал со своей ракеткой, а также говорит по-английски и по-испански, и который разделяет текущую музыку для прослушивания между Imagine Dragons и Iron Maiden, сам законный.

Рублев поднялся на пятое место в мире, готовясь к соревнованиям в Сан-Диего.

«Я хочу занять первое место», – сказал Рублев в недавнем интервью. «Я думаю, что это нормально для каждого теннисиста, когда он молод. Я хотел бы достичь высшей позиции. Посмотрим, случится это или нет».

Умные деньги сильно работают против «или нет».

сбивать с толку в топ-5 Это ставит Рублева, имя которого вряд ли нарицательное за пределами теннисных кругов, опережает кумиров детства Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Рублев превратился в сокрушительного зверя на корте с твердым покрытием, выиграв пятое место по количеству матчей с 2018 года – также опередив Надаля и Федерера – и всего в семи играх от Большого шлема с ухаживанием за Новаком Джоковичем. Шесть титулов на кортах с твердым покрытием за этот период сделали Федерера пятым в туре.

В 2020 году Рублев с самого начала был привязан к паровой трассе. Он стал первым игроком с 2004 года, выигравшим подряд титулы в первые две недели сезона. Он возглавил тур с пятью титулами и разделил наибольшее количество побед (41).

Когда в понедельник в Barnes Tennis Center начнется основная сетка, Рублев станет лучшим игроком турнира.

«Если честно, я так не думал», – сказал Рублев, подводя итоги предыдущих легенд в рейтинге. «Я не думал, пройду ли я их или когда я их обойду. Рафа и Роджер, Новак играют за разные вещи. Они не играют, чтобы попасть в топ-25.

«Для них не имеет значения, занимают ли они третье место в мире. Они играют на рекорды и слэмы».

Рублев, казалось, сохранил зрелость и сосредоточенность, несмотря на ракетный корабль, к которому он был привязан. В ответ на вопрос об огромных потерях, которые он сделал, когда начал иметь дело с реальными деньгами во время своей карьеры Приблизительно 9,4 миллиона долларов, это выключено.

Покупаете виллу на берегу Черного моря? Подняться к Aston Martin? Строить зоопарк на заднем дворе?

«Когда я дошел до своего первого четвертьфинала (финала) на Открытом чемпионате США (2017), я смог свести концы с концами за год», – сказал Рублев, который стал самым молодым, достигшим этого раунда Открытого чемпионата со времен Энди Роддика. в 2001 году. В этом году куртка, кроссовки или что-то в этом роде ».

При весе 6–2 и 165 фунтов стройный Рублев наносит большой удар справа, что не соответствует его размеру. Отчасти это связано с тем, что он ныряет в спорт с таким юношеским энтузиазмом, что с приближением нового дня он часто находит свою ракетку в постели.

Чем ближе ракетка, тем быстрее он мчится к корту.

«Я был влюблен», – сказал Рублев о теннисе. «Я собирался смотреть лучшие матчи, я не знаю, потому что на следующее утро я очень хотел тренироваться».

Теперь люди смотрят на него.

По мере того, как его статус в спорте растет, растет и осведомленность общественности. Русское ночное шоу Рублев играл в настольный теннис против зрителей. Аккаунт в Твиттере за пределами Барселоны под названием «Драгоценные конечности Андрея Рублева» описывает себя как «посвященный рукам и ногам Андрея Рублева. Никакого олицетворения, только любовь и обожание».

Страницы поклонников в Instagram охватывают территорию от Мексики до Вьетнама.

«Честно говоря, я не знаю», – сказал Рублев о самой странной части своего публичного образа. «Теперь у меня есть ник в Instagram из-за того, как я кричу на поле».

Рублев получил незабываемые впечатления от теннисной славы.

В 2014 году, когда ему было 16 лет, мама Рублева, обучавшаяся теннису, отвезла его на Майорку, популярное место отдыха в Испании. Кто-то подошел с потрясающим вопросом.

По телефону из России спросили, не хочет ли он тренироваться с Надалем.

«Я, конечно, сказал, – сказал Рублев. «Я больше нервничал из-за того, что сделал что-то не так или слишком много говорил. Поэтому я пытался дать ему много места. Я был застенчивым и боялся сделать что-то, что могло показаться немного сумасшедшим.

«Но я был очень взволнован. Я старался изо всех сил на каждой тренировке».

Такой уровень уважения? В наши дни это чувство может быть взаимным.

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Сан-Диего Open

что или что: Это один из 10 турниров ATP в США в этом году и первый в истории турнир ATP такого уровня в Сан-Диего.

Кошелек и баллы: 600 000 долларов, в том числе 92 515 долларов на героя; 250 очков в рейтинге ATP.

когда: Отборочные, с субботы по воскресенье. Четыре игрока проходят в основную сетку, которая начинается в понедельник. Турнир завершится в воскресенье, 3 октября.

куда: Теннисный центр Barnes, бульвар 4490 W Point Loma. Были добавлены трибуны для 2000 мест в Центральном суде и 400 мест в прилегающем суде.

поле: 28 одиночных игроков 16 парных команд. Судя по рейтингам игроков (восемь в топ-20), это второй по величине чемпионат ATP 250 в этом сезоне.

Топ-5 семян (мировой рейтинг): 1 – Россия Андрей Рублев (5); 2 – Каспер Радд, Норвегия (10); 3 – Феликс Аугер-Альяассим, Канада (11); 4 – Денис Шаповалов, Канада (12); 5 – Хуберт Гуркач, Польша (13.)

дикие карты: Двукратный чемпион Уимблдона Энди Мюррей (Великобритания) возглавляет колоду из трех диких карт. Он занял первое место в 2016 году, когда закончил год 24 играми подряд. Его титулы на Уимблдоне были отмечены в 2013 и 2016 годах. Также были награждены Кей Нисикори из Японии и Брэндон Накашима из Ранчо Санта-Фе.

местный угол: 20-летняя Накашима в настоящее время занимает 85-е место, поднявшись со 166-го на последнее место в прошлом году. Он дошел до второго раунда Открытого чемпионата США в этом году с неожиданной победы над 19-м посеянным Джоном Иснером в трех сетах. 23-летний Тейлор Фриц из ранчо Санта-Фе вышел в основную сетку, заняв 39-е место. В настоящее время он живет на ранчо Палос-Вердес. 18-летний Зак Сваеда из Сан-Диего участвует в плей-офф после выхода во второй раунд Открытого чемпионата США в этом году. Он обеспечил себе место в основной сетке US Open, выиграв свой второй титул USTA среди юношей 18 в начале августа.

билеты: Цены включают 20 долларов за дневной проездной, 30 долларов за незарезервированное выбеленное место в день и 99 долларов для VIP-персон за сеанс в последние выходные.

стоянка: 20 долларов на вокзале Свободы с трансфером до места, парковка только для VIP-гостей на территории.

Связаны: barnessdopen.com

– Тогда Глэй